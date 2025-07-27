Перепланировка квартиры: какие работы обязательно согласовывать с властями

Перепланировка квартиры в ипотеку: как согласовать изменения с банком

5:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируя перепланировку своей квартиры, важно помнить, что не всегда можно свободно изменять внутренние стены и обустройство помещения. В некоторых случаях нужно получить специальное разрешение. Как это сделать, читайте в нашем пошаговом руководстве.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Незаконная перепланировка

Когда нужно согласовывать перепланировку

Если вы хотите изменить планировку квартиры, не всегда нужно получать разрешение. Однако есть работы, для которых необходимо согласование с властями. Вот случаи, когда это обязательно:

Установка нового оборудования, например, замена газовой плиты на электрическую или установка душевой кабины вместо ванны.

Изменения в системах отопления, водоснабжения, вентиляции или газоснабжения.

Ломка и возведение стен, установка перегородок, изменение оконных или дверных проемов.

Внесение изменений в конструкцию полов, особенно в домах с деревянными перекрытиями.

Устройство антресоли, но не более чем на 40% площади помещения.

Увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений.

Добавление или расширение окон, создание или ликвидация дополнительных санузлов и кухонь.

Если вы не уверены, что можно делать без разрешения, лучше ознакомиться с нашей отдельной статьей о том, какие изменения можно осуществить без согласования, а какие — по договоренности с властями.

Как оформить перепланировку

Чтобы начать перепланировку, нужно оформить проект, который подготовит техническое бюро или индивидуальный предприниматель. Затем соберите документы:

Паспорт.

Документ, подтверждающий право собственности.

Технический паспорт квартиры.

Заявление на перепланировку.

Проект или эскиз перепланировки (в двух экземплярах).

Письменное согласие всех жильцов квартиры.

Подать документы можно в МФЦ, через сайт Госуслуг или, если вы в Москве, через сайт mos. ru. Если ваш дом является памятником культуры, документы нужно подать в департамент культурного наследия.

Ответ вам дадут в течение 45 дней, и если все в порядке, вы получите разрешение.

Что делать после получения разрешения

Как только разрешение получено, можно начинать работы. Помните, что разрешение имеет срок действия, который может варьироваться от 12 до 18 месяцев, в зависимости от региона. По истечении этого времени разрешение утратит силу, даже если работы не были завершены.

После завершения перепланировки нужно подтвердить, что все было сделано по проекту:

Подготовьте новый технический план помещения, который оформит кадастровый инженер.

Пройдите проверку приемочной комиссии и получите акт.

Внесите изменения в ЕГРН через Росреестр, документацию передаст жилищная инспекция.

Если квартира в ипотеке

Если вы приобрели квартиру в ипотеку, необходимо получить согласие банка на перепланировку. Для этого нужно предоставить:

Одобренный план изменений из БТИ.

Согласие от БТИ и управляющей компании.

Отчет страховой компании о рисках.

Оценку стоимости жилья после перепланировки от специалистов.

Некоторые банки могут прописать запрет на изменения планировки в ипотечном договоре. В таком случае, перепланировать квартиру можно будет только после полного погашения кредита.

Что будет, если не узаконить перепланировку

Без согласования перепланировка может обернуться рядом проблем. Штрафы за самовольную перепланировку могут быть довольно крупными:

Для физических лиц штрафы варьируются от 5 000 до 300 000 ₽, в зависимости от региона и сложности нарушения.

Для юридических лиц, например, застройщиков или арендодателей, штрафы могут достигать 1 млн ₽.

Если вы не зарегистрируете перепланировку, это может вызвать проблемы при продаже квартиры, ее дарении или приватизации. Росреестр может признать сделку недействительной.

Штрафы за незаконную перепланировку

Если вы решите не узаконить перепланировку, можете столкнуться с различными штрафами и даже с необходимостью вернуть помещение в исходный вид. Кроме того, судебная практика показывает, что в редких случаях за незаконные перестройки жилье может быть продано с торгов.

Как избежать покупки квартиры с незаконной перепланировкой

При покупке квартиры всегда проверяйте документы и уточняйте, не были ли в ней проведены незаконные перепланировки. Юридическая консультация и услуги по проверке чистоты сделки помогут вам избежать проблем в будущем.

Важность соблюдения законности

Независимо от того, насколько привлекательным может быть ваш проект перепланировки, важно соблюдать закон и получить все необходимые разрешения. Это защитит вас от штрафов и других юридических проблем, когда вы захотите продать квартиру или внести ее в наследство.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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