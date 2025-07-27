Перепланировка квартиры: какие работы обязательно согласовывать с властями

Планируя перепланировку своей квартиры, важно помнить, что не всегда можно свободно изменять внутренние стены и обустройство помещения. В некоторых случаях нужно получить специальное разрешение. Как это сделать, читайте в нашем пошаговом руководстве.
Если вы хотите изменить планировку квартиры, не всегда нужно получать разрешение. Однако есть работы, для которых необходимо согласование с властями. Вот случаи, когда это обязательно:
Если вы не уверены, что можно делать без разрешения, лучше ознакомиться с нашей отдельной статьей о том, какие изменения можно осуществить без согласования, а какие — по договоренности с властями.
Чтобы начать перепланировку, нужно оформить проект, который подготовит техническое бюро или индивидуальный предприниматель. Затем соберите документы:
Подать документы можно в МФЦ, через сайт Госуслуг или, если вы в Москве, через сайт mos. ru. Если ваш дом является памятником культуры, документы нужно подать в департамент культурного наследия.
Ответ вам дадут в течение 45 дней, и если все в порядке, вы получите разрешение.
Как только разрешение получено, можно начинать работы. Помните, что разрешение имеет срок действия, который может варьироваться от 12 до 18 месяцев, в зависимости от региона. По истечении этого времени разрешение утратит силу, даже если работы не были завершены.
После завершения перепланировки нужно подтвердить, что все было сделано по проекту:
Если вы приобрели квартиру в ипотеку, необходимо получить согласие банка на перепланировку. Для этого нужно предоставить:
Некоторые банки могут прописать запрет на изменения планировки в ипотечном договоре. В таком случае, перепланировать квартиру можно будет только после полного погашения кредита.
Без согласования перепланировка может обернуться рядом проблем. Штрафы за самовольную перепланировку могут быть довольно крупными:
Если вы не зарегистрируете перепланировку, это может вызвать проблемы при продаже квартиры, ее дарении или приватизации. Росреестр может признать сделку недействительной.
Если вы решите не узаконить перепланировку, можете столкнуться с различными штрафами и даже с необходимостью вернуть помещение в исходный вид. Кроме того, судебная практика показывает, что в редких случаях за незаконные перестройки жилье может быть продано с торгов.
При покупке квартиры всегда проверяйте документы и уточняйте, не были ли в ней проведены незаконные перепланировки. Юридическая консультация и услуги по проверке чистоты сделки помогут вам избежать проблем в будущем.
Независимо от того, насколько привлекательным может быть ваш проект перепланировки, важно соблюдать закон и получить все необходимые разрешения. Это защитит вас от штрафов и других юридических проблем, когда вы захотите продать квартиру или внести ее в наследство.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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