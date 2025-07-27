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Долговечная отделка: что выбрать для квартиры, чтобы не переделывать ремонт через несколько лет

Ремонт квартиры: какие отделочные материалы прослужат долгие годы
3:52
Недвижимость

Ремонт квартиры — дело долгосрочное, поэтому каждому из нас хочется, чтобы результат был не только красивым, но и долговечным. Как выбрать материалы, которые не потеряют свою привлекательность через несколько лет и выдержат даже самые трудные условия эксплуатации? Давайте разбираться.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Что важно для долговечной отделки

Долговечность материалов зависит от их износостойкости, устойчивости к влаге, механическим повреждениям и легкости в уходе. Особенно важно выбирать качественные покрытия для мест с повышенной нагрузкой — например, для пола и стен, которые подвергаются частым уборкам, воздействию воды или механических воздействий.

Материалы для пола: как не ошибиться в выборе

  • Керамическая плитка — это проверенный материал, который отлично подходит для влажных помещений, таких как ванная или кухня. Она устойчива к загрязнениям и легко чистится. Однако плитка холодная и твердая, поэтому для гостиной или спальни её укладывают с "теплым полом". Важно обращать внимание на износостойкость плитки, которая измеряется по шкале PEI. Для квартиры идеально подойдут покрытия класса PEI-III.
  • Керамогранит — ещё более прочный материал, чем плитка. Он устойчива к перепадам температур и механическим повреждениям. На керамогранит также действует шкала износостойкости, но, в отличие от плитки, он может выдержать большие нагрузки.
  • Кварцвиниловая плитка — хорошая альтернатива ламинату и линолеуму. Она не боится воды, ударов и химических веществ, а поверхность при этом остаётся тёплой и комфортной для ног. Подходит для всех комнат, но для её укладки важно тщательно выровнять основание.
  • Наливной пол — идеальный выбор для тех, кто хочет иметь идеально ровную и долговечную поверхность. Полиуретановое и эпоксидное покрытие может прослужить от 20 до 40 лет при правильной эксплуатации.

Как выбрать материалы для стен и потолков

  • Моющаяся краска — простое и долговечное решение для ванных комнат и кухонь. Моющаяся краска не боится грязи, жирных пятен и легко восстанавливается. Важно выбирать качественные составы, чтобы они не желтели с течением времени.
  • Венецианская штукатурка — создаёт на стенах эффект мрамора или шелка, и может прослужить до 20 лет при правильном уходе. Этот материал идеально подходит для стильных интерьеров, но требует тщательного подхода.
  • Искусственный камень — прочный и устойчивый к внешним воздействиям, он станет стильным акцентом в интерьере и прослужит десятки лет.
  • Натяжные потолки из ПВХ — долговечные и легко чистятся, способны выдержать подтопления и не теряют цвета. Срок службы таких потолков — до 15 лет.

Советы по уходу за долговечными материалами

  • Учитывайте условия эксплуатации. Например, паркет в ванной комнате не выдержит перепадов температуры и влажности, а плитка на балконе может потрескаться без должной герметизации.
  • Не экономьте на укладке и материалах. Даже если материал долговечен, неправильная укладка или дешёвые клеящие составы могут сократить его срок службы.
  • Регулярный уход. Чтобы отделка служила долго, важно поддерживать чистоту и следить за состоянием покрытия.

Заключение

Выбирая материалы для ремонта, всегда учитывайте их особенности и соответствие условиям эксплуатации. Правильный выбор позволит вам наслаждаться качественной отделкой много лет, не переживая о её износе.

Уточнения

Изно́с эро́зия (от лат. erosio - разъедание) — изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия или инструмента вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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