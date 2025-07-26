Полы чистые как в сказке? Мы знаем, как это сделать без лишних усилий

Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытье полов — процесс, знакомый каждому, но часто отнимающий много времени и сил. Но как сделать так, чтобы полы оставались чистыми как можно дольше, а уборка не превращалась в ежедневную рутину? Простое решение скрывается в привычных для каждого домашних ингредиентах.

Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё полов

Секрет чистоты от Софии Сизовой

Популярный блогер София Сизова поделилась уникальным лайфхаком в TikTok, который позволяет поддерживать чистоту в доме без лишних усилий. Она предлагает приготовить средство для мытья полов, которое состоит всего из нескольких доступных ингредиентов.

Секрет в сочетании соли, соды и кондиционера для стирки. София рекомендует добавить в ведро теплой воды две столовые ложки соли, одну столовую ложку пищевой соды и каплю кондиционера для стирки. Это средство помогает эффективно бороться с грязью и пылью, при этом не повреждая поверхности и обеспечивая длительный эффект.

Почему это работает? Соль помогает удалить пыль и грязь, действует как мягкий антисептик, а сода обладает отличными дезинфицирующими свойствами. Кондиционер для стирки не только придает блеск, но и оставляет приятный запах, который будет сохраняться долго.

Как использовать средство

Приготовьте раствор, добавив все ингредиенты в теплую воду.

Протрите пол с помощью мягкой тряпки или швабры.ъ

Наслаждайтесь блестящими полами и свежим запахом, который останется надолго.

Этот простой метод помогает не только эффективно мыть полы, но и предотвращает накопление пыли, уменьшая частоту уборок. А самое главное, все компоненты можно найти в каждом доме, и они стоят совсем недорого.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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