Как создать уют в спальне: главные принципы здорового сна

Рекомендации по выбору мебели и цвета для спальни для лучшего сна

3:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что комфортный интерьер спальни напрямую влияет на качество сна? Не секрет, что здоровый сон — это основа для хорошего самочувствия, а для этого нужно не только соблюдать режим, но и создать идеальные условия в месте для отдыха. Рассказываем, как обустроить спальню, чтобы ночной отдых был не только комфортным, но и максимально полезным.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Создайте отдельное пространство для сна

Если у вас есть отдельная комната для спальни, это, безусловно, плюс. Однако даже в квартире-студии можно выделить уголок для сна. Раздвижные перегородки, шторы или даже стеллажи помогут разделить пространство и создать атмосферу уединения. Важно, чтобы ваше спальное место было как можно дальше от входа и не было проходным.

Выбор цветовой гаммы

Интерьер спальни должен способствовать расслаблению, поэтому выбирайте спокойные, нейтральные оттенки — белый, бежевый, серый, голубой. Эти цвета способствуют созданию атмосферы уюта и покоя. Яркие и агрессивные оттенки, такие как красный или оранжевый, наоборот, могут возбуждать нервную систему. Добавить немного яркости можно с помощью текстиля или аксессуаров.

Уют и приятные эмоции

Чтобы спать было приятно, уберите из спальни все, что вызывает у вас негативные эмоции. Простые вещи, такие как постельное белье из натуральных тканей (например, хлопковый сатин или бязь), способны обеспечить комфорт во время сна. Также важно помнить, что техника — главный враг здорового отдыха. Телевизоры, ноутбуки и даже планшеты должны быть отключены хотя бы за час до сна.

Минимум мебели и ничего лишнего

Чем меньше предметов в спальне, тем легче расслабиться. Загроможденные комнаты кажутся тесными, а лишняя мебель — источником пыли. Разместите только необходимые вещи, чтобы не тратить силы на уборку и не создавать ощущения тесноты.

Темнота — залог хорошего сна

Для нормального вырабатывания мелатонина, гормона сна, важно спать в полной темноте. Постарайтесь закрывать окна плотными шторами, чтобы исключить свет от уличных фонарей или машин. Это поможет вам восстановить силы и повысить качество сна.

Температурный режим

Поддержание оптимальной температуры в спальне (19-23°C) способствует глубокому и комфортному сну. Излишняя жара в комнате может вызывать хроническую усталость и раздражительность, а охлажденный воздух, наоборот, способствует качественному отдыху.

Как правильно выбрать и расположить кровать

Кровать — это сердце спальни. Оптимальное положение — изголовьем к стене, чтобы обеспечить себе ощущение защищенности. Если кровать стоит рядом с окном или в центре комнаты, она может нарушить баланс и создать чувство незащищенности. Подбирайте кровать, которая на 10-15 см длиннее вашего роста. Для пары важно учитывать рост более высокого человека.

Матрас — ключ к хорошему сну

Очень важно выбрать правильный матрас, подходящий для вашего веса и состояния здоровья. Людям с болями в спине стоит выбирать более жесткие модели, а для людей пожилого возраста — мягкие. Главное, чтобы на матрасе вам было комфортно, ведь именно ощущения играют решающую роль в качестве сна.

Простота — лучший выбор

Сделайте спальню максимально свободной от лишнего. Отодвиньте громоздкие предметы подальше, чтобы не споткнуться утром. Пусть пространство в комнате будет открытым и легким, а маленькие аксессуары, такие как коврик, добавят уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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