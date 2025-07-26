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Устали от запаха на диване? Вот как избавиться от него раз и навсегда

Эффективное решение для удаления запахов с ковра и дивана с помощью пищевой соды
2:31
Недвижимость

Кто не сталкивался с неприятным запахом на диване или ковре? Он может появиться на любом месте и беспокойно напоминать о себе, несмотря на все усилия с освежителями воздуха. Но мы знаем, как справиться с этой проблемой навсегда, не прибегая к химическим средствам. Итак, забудьте об освежителях и откройте для себя простое решение с помощью подручных средств!

запах
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
запах

Почему запахи так прочно оседают в ткани

Ткань диванов и ковров невероятно подвержена впитыванию запахов. Чаще всего это происходит из-за загрязнений, таких как грязь, жир или даже влага. Освежители воздуха лишь временно скрывают проблему, не устраняя сам источник. Для того чтобы навсегда забыть об этом неприятном явлении, необходимо использовать средство, которое не только маскирует запах, но и эффективно его нейтрализует.

Простое решение для вашего дома

Как утверждает Эрин из Clean and Scentsible, решить проблему неприятных запахов с диванов и ковров можно с помощью двух доступных и натуральных ингредиентов: пищевой соды и эфирного масла. Эти компоненты обладают мощным дезодорирующим эффектом, а также способствуют очистке ткани.

Пищевая сода известна как природный дезодорант. Она не просто замаскирует запах, а поглотит его полностью, устранив все неприятные следы на ткани. К тому же, сода эффективно расщепляет жир и грязь, прилипшие к волокнам, облегчая их удаление.

Как сделать средство для удаления запахов

Для приготовления этого средства вам понадобятся:

  • 120 г пищевой соды
  • 10-25 капель эфирного масла (по желанию)
  • Теплая вода
  • Герметичный контейнер для хранения
  • Сначала добавьте пищевую соду в емкость и немного теплой воды, тщательно размешайте.
  • Добавьте эфирное масло (если используете) для приятного аромата.
  • Перемешайте до получения густой пасты.

Как использовать средство

  • Посыпьте полученным составом поверхность ковра или дивана.
  • Оставьте на 15-30 минут, чтобы сода могла полностью впитать все запахи.
  • После этого используйте щетку-пылесос, чтобы убрать остатки смеси.

Теперь ваш диван или ковер будет не только чистым, но и приятно пахнуть, а неприятные запахи уйдут навсегда. Этот способ прост, безопасен и экономичен!

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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