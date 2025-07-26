Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Джигурда и Марина Анисина отмечают 18-летие знакомства
Бьюти-эксперты ограничили использование матирующих салфеток до 2–4 раз в день
Новый масс-спектрометр от МФТИ и Сколтеха прошел испытания и готов к производству
Тяга верхнего блока за голову, по мнению тренеров, увеличивает риск травм
Масштабное исследование показало: ранний доступ к смартфонам влияет на психическое здоровье подростков
Любовь Успенская раскрыла секрет трагичной судьбы дочери: вот в чём главная проблема
Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения
Огурцы для рассольника: очищайте, нарезайте и маринуйте для идеальной заправки
HR-эксперт напоминает: ИИ в резюме — путь к провалу на собеседовании

Этот ингредиент на кухне – ваш лучший помощник в борьбе с грязным унитазом

Очистка унитаза без химикатов: лимонная кислота и сода против известкового налета
2:41
Недвижимость

Вода в унитазе, как и другие бытовые проблемы, может стать причиной неприятных загрязнений, включая известковый налет. К сожалению, это явление сложно избежать, так как даже качество воды в водоеме может способствовать образованию зубного налета. Но не переживайте! Мы расскажем, как быстро и эффективно избавиться от налета, не используя агрессивные химические вещества.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Народные способы удаления налета с унитаза

Для борьбы с известковым налетом существует масса проверенных народных методов. Применять их можно не только с пользой для вашего здоровья, но и с минимальными затратами. Разберем самые популярные способы:

1. Сода и уксус — проверенная классика

Это, наверное, один из самых известных способов, который используется веками. Для этого вам понадобятся:

  • 3 стакана уксуса
  • 1 стакан пищевой соды

Процесс предельно простой: налейте два стакана уксуса в унитаз и не спускайте воду. Оставьте смесь на 12 часов (лучше на ночь). Утром добавьте стакан соды и оставшийся уксус. Когда начнется шипение, подождите 10 минут. После этого используйте щетку или рашпиль для очистки сливной части. После тщательной чистки смойте воду.

2. Лимонная кислота — щадящий метод

Лимонная кислота является прекрасным аналогом уксуса, менее агрессивным, но не менее эффективным. Для этого нужно:

  • 2-3 столовые ложки лимонной кислоты
  • 1 литр воды

Растворите лимонную кислоту в воде, смочите туалетную бумагу в полученной жидкости и приклейте к проблемным участкам в унитазе. Оставьте на ночь, а утром протирайте поверхность щеткой. Повторите при необходимости.

3. Перекись водорода и нашатырь — дезинфекция и очищение

Перекись водорода — отличный дезинфицирующий агент, который поможет справиться с налетом. Смешайте:

  • Полстакана перекиси
  • 2 столовые ложки нашатырного спирта
  • 2 литра воды

Этим раствором залейте унитаз и оставьте на 10-15 минут. Для дополнительной чистки используйте щетку и затем смойте воду. Этот метод не только очищает, но и дезинфицирует.

Когда и как часто чистить унитаз

Не забывайте, что регулярное чистка унитаза — залог чистоты и комфорта. Применение народных методов позволяет избежать вредных химикатов и сделать уход за сантехникой безопасным и экономичным.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова
Последние материалы
Игорь Макаров потребовал от Леры Кудрявцевой прекратить публичные обвинения
Огурцы для рассольника: очищайте, нарезайте и маринуйте для идеальной заправки
HR-эксперт напоминает: ИИ в резюме — путь к провалу на собеседовании
Пеламида — самая ядовитая змея России: узнайте её особенности и как избежать укуса
Опрыскивание мыльным раствором помогает избавиться от тли на вишне
3 шага к идеальному уходу за кожей: очищение, сыворотка и увлажнение
Защита зеркал автомобиля от дождя: что выбрать — антидождь или плёнку
Усадьба Марфино в Подмосковье: архитектурное наследие и исторические преобразования
В Лаборатории Джексона обнаружены новые биомаркеры синдрома хронической усталости
Дом купцов Растворовых: гиды рекомендуют главные достопримечательности Александрова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.