Запрещенные траты, которые мешают вам накопить на квартиру быстрее, чем вы думаете

Четкий план накоплений на ипотеку: как собрать нужную сумму за два года

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Накопить на ипотеку — задача не из лёгких. И откладывая деньги без чёткого плана, легко потерять мотивацию. Когда цель абстрактна, приходится бороться с соблазнами и искушениями, которые возникают в процессе накоплений. Чтобы не забросить этот важный процесс, стоит четко спланировать шаги и создать наглядный план.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Шаг 1. Определите цель и нужную сумму

Для начала вам нужно точно понять, сколько денег потребуется на первый взнос для ипотеки. К примеру, для покупки квартиры стоимостью 3 миллиона рублей и взноса 20% вам потребуется 600 тысяч. Для квартиры подороже — 1,2 миллиона.

Шаг 2. Установите срок накоплений

Вы решили накопить 600 000 ₽ за два года? Тогда, откладывая по 25 000 ₽ в месяц, вы достигнете своей цели. Учтите, что со временем стоимость недвижимости может увеличиться, и тогда вам потребуется больше средств на первоначальный взнос.

Шаг 3. Визуализируйте свой прогресс

Как только вы определились с целью, создайте наглядное представление прогресса. Разделите план на клетки: каждая клетка — это ежемесячная сумма, которую вы откладываете. Постепенно, закрашивая клетки, вы будете видеть, как ваша цель приближается.

Шаг 4. Найдите способы ускорить процесс

Чтобы накопить быстрее, подойдут маленькие хитрости. Продайте ненужные вещи, которые давно пылятся, и добавьте вырученные деньги к накоплениям. Или выберите более выгодный накопительный счёт, чтобы деньги работали на вас. Кроме того, сократите ненужные расходы, например, временно откажитесь от подписок.

Шаг 5. Используйте дополнительные источники

Если у вас есть дети, вы можете использовать материнский капитал для накоплений. Например, в 2025 году это будет 690 266 ₽ на первого ребенка. Но учтите, что если планируете продать квартиру, в которой есть доля ребенка, процесс будет сложнее.

Для усиления мотивации вы можете распечатать свой накопительный план и повесить его на видное место. Каждый месяц откладывайте нужную сумму и закрашивайте одну клетку. Этот метод поможет вам четко следить за своим прогрессом и ускорит путь к мечте — покупке собственного жилья.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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