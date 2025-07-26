Запрещенные траты, которые мешают вам накопить на квартиру быстрее, чем вы думаете

Накопить на ипотеку — задача не из лёгких. И откладывая деньги без чёткого плана, легко потерять мотивацию. Когда цель абстрактна, приходится бороться с соблазнами и искушениями, которые возникают в процессе накоплений. Чтобы не забросить этот важный процесс, стоит четко спланировать шаги и создать наглядный план.
Для начала вам нужно точно понять, сколько денег потребуется на первый взнос для ипотеки. К примеру, для покупки квартиры стоимостью 3 миллиона рублей и взноса 20% вам потребуется 600 тысяч. Для квартиры подороже — 1,2 миллиона.
Вы решили накопить 600 000 ₽ за два года? Тогда, откладывая по 25 000 ₽ в месяц, вы достигнете своей цели. Учтите, что со временем стоимость недвижимости может увеличиться, и тогда вам потребуется больше средств на первоначальный взнос.
Как только вы определились с целью, создайте наглядное представление прогресса. Разделите план на клетки: каждая клетка — это ежемесячная сумма, которую вы откладываете. Постепенно, закрашивая клетки, вы будете видеть, как ваша цель приближается.
Чтобы накопить быстрее, подойдут маленькие хитрости. Продайте ненужные вещи, которые давно пылятся, и добавьте вырученные деньги к накоплениям. Или выберите более выгодный накопительный счёт, чтобы деньги работали на вас. Кроме того, сократите ненужные расходы, например, временно откажитесь от подписок.
Если у вас есть дети, вы можете использовать материнский капитал для накоплений. Например, в 2025 году это будет 690 266 ₽ на первого ребенка. Но учтите, что если планируете продать квартиру, в которой есть доля ребенка, процесс будет сложнее.
Для усиления мотивации вы можете распечатать свой накопительный план и повесить его на видное место. Каждый месяц откладывайте нужную сумму и закрашивайте одну клетку. Этот метод поможет вам четко следить за своим прогрессом и ускорит путь к мечте — покупке собственного жилья.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?