Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орегонский колледж принял ламу на программу бакалавриата по текстильному искусству
Ученые опровергли старые представления: яйца не увеличивают уровень холестерина
Включение кондиционера зимой предотвращает его поломки
Жизнь в круизе: 44-летняя пассажирка раскрыла неожиданные минусы бесконечного отпуска
Как сохранить свежесть бананов надолго? Откройте два секретных способа
Тарифы Трампа увеличат расходы американских семей на 2700 долларов в 2025.
Гарвардские учёные приблизились к тайне зарождения жизни: создан искусственный метаболизм
Выбираем средства для волос по сезону: как обеспечить правильный уход и восстановление локонов в разные месяцы
Опытные дачники назвали рецепты натуральной подкормки томатов, огурцов и перцев

Убираем туалетную бумагу: экологичные решения, которые нас удивят

Экологическая революция в туалетах: будущее без туалетной бумаги
1:48
Недвижимость

Для начала стоит понять, что в будущем туалетная бумага может стать пережитком прошлого. Почему? Новые технологии и забота об экологии приводят к появлению альтернатив. Продукты, способные заменить туалетную бумагу, обещают быть более экологичными, удобными и эффективными.

Пустой рулон туалетной бумаги
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой рулон туалетной бумаги

Во многих странах уже активно разрабатываются и внедряются устройства и средства, которые способны значительно сократить использование бумаги в быту. Один из таких инновационных решений — это установки для подмывания, которые уже становятся все более популярными. Вместо того, чтобы использовать бумагу, достаточно просто воспользоваться водой, что гораздо более гигиенично и экономично.

Кроме того, появляется всё больше стартапов, разрабатывающих биодеградируемые, экологически чистые материалы, которые могут служить заменой бумаге. Эти материалы разлагаются в природе, не оставляя вредных следов и минимизируя воздействие на экологию.

Но как такие изменения могут повлиять на повседневную жизнь людей? Это не просто модные тренды, а серьёзные изменения в подходах к сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни. Также стоит отметить, что, несмотря на все плюсы, новые технологии не лишены своих нюансов, и важны будут множественные аспекты, такие как доступность и простота внедрения в повседневный быт.

Придется ли всем нам отказаться от туалетной бумаги, или же это будет просто дополнительная опция, которая позволит улучшить жизнь? Ответы на эти вопросы могут кардинально изменить привычный образ жизни. В любом случае, стоит быть готовыми к возможным переменам в будущем.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому
США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном
Сергей Безруков устроил семье незабываемый досуг на природе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.