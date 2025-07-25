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Плесень и аллергии в вашем доме: неочищенные фильтры могут стать невидимой угрозой для здоровья

Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
3:07
Недвижимость

Когда температура начинает расти, кондиционер становится незаменимым элементом комфорта. Однако его эффективность напрямую зависит от регулярной очистки, особенно фильтров. Простая гигиеническая процедура поможет повысить энергоэффективность устройства, продлить срок службы и улучшить качество воздуха в доме.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Согласно данным сайта Matyco, регулярная очистка или замена фильтров может снизить потребление энергии до 30%. Это также способствует улучшению потока воздуха и снижению нагрузки на систему. Не стоит забывать, что загрязненные фильтры могут стать причиной накопления пыли, пыльцы, плесени и клещей — факторов, вызывающих аллергию и неприятные запахи. Эксперты утверждают, что эти элементы могут выступать как "бактериологические бомбы", что особенно вредно для людей с повышенной чувствительностью.

Как чистить фильтры кондиционера

Процесс очистки фильтров несложен. Прочитайте инструкции, предложенные производителями и специализированными платформами, такими как Buhaus:

  • Отключите кондиционер от сети.
  • Извлеките фильтры, открыв переднюю крышку устройства.
  • Используйте пылесос или мягкую щетку для удаления пыли.
  • Промойте фильтры теплой водой с мягким мылом или уксусом для устранения неприятных запахов. Избегайте агрессивных химикатов, таких как отбеливатель.
  • Дайте фильтрам полностью высохнуть в тенистом месте.
  • Установите фильтры обратно и проверьте работу кондиционера.

Частота чистки зависит от того, как часто вы используете кондиционер и есть ли в доме животные. Если кондиционер используется часто, или у вас есть питомцы, чистку стоит проводить каждые 2-4 недели. В менее требовательных условиях очищать фильтры можно раз в 2-3 месяца, особенно в начале и конце сезона.

Риски и преимущества: производительность, здоровье и срок службы

Согласно исследованиям, грязные фильтры негативно сказываются на производительности кондиционера, увеличивая его энергопотребление и рассеивая вредные вещества в воздухе. Это приводит к тому, что система работает дольше, что увеличивает затраты на электроэнергию и ускоряет износ компонентов.

Загрязненные фильтры также могут выделять аллергены и микробы, что вызывает симптомы, такие как заложенность носа, кашель, раздражение глаз, головные боли и обострение аллергий или астмы. Плесень в фильтрах создает постоянные неприятные запахи, особенно в переходные сезоны.

Советы по уходу за кондиционером

Для систем с трубопроводами или фильтрами HEPA рекомендуется обратиться к производителю или квалифицированному специалисту для регулярной профессиональной дезинфекции. Внешняя часть устройства также нуждается в осмотре и очистке, чтобы избежать неприятных запахов и других проблем.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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