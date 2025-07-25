Плесень и аллергии в вашем доме: неочищенные фильтры могут стать невидимой угрозой для здоровья

Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда температура начинает расти, кондиционер становится незаменимым элементом комфорта. Однако его эффективность напрямую зависит от регулярной очистки, особенно фильтров. Простая гигиеническая процедура поможет повысить энергоэффективность устройства, продлить срок службы и улучшить качество воздуха в доме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Согласно данным сайта Matyco, регулярная очистка или замена фильтров может снизить потребление энергии до 30%. Это также способствует улучшению потока воздуха и снижению нагрузки на систему. Не стоит забывать, что загрязненные фильтры могут стать причиной накопления пыли, пыльцы, плесени и клещей — факторов, вызывающих аллергию и неприятные запахи. Эксперты утверждают, что эти элементы могут выступать как "бактериологические бомбы", что особенно вредно для людей с повышенной чувствительностью.

Как чистить фильтры кондиционера

Процесс очистки фильтров несложен. Прочитайте инструкции, предложенные производителями и специализированными платформами, такими как Buhaus:

Отключите кондиционер от сети.

Извлеките фильтры, открыв переднюю крышку устройства.

Используйте пылесос или мягкую щетку для удаления пыли.

Промойте фильтры теплой водой с мягким мылом или уксусом для устранения неприятных запахов. Избегайте агрессивных химикатов, таких как отбеливатель.

Дайте фильтрам полностью высохнуть в тенистом месте.

Установите фильтры обратно и проверьте работу кондиционера.

Частота чистки зависит от того, как часто вы используете кондиционер и есть ли в доме животные. Если кондиционер используется часто, или у вас есть питомцы, чистку стоит проводить каждые 2-4 недели. В менее требовательных условиях очищать фильтры можно раз в 2-3 месяца, особенно в начале и конце сезона.

Риски и преимущества: производительность, здоровье и срок службы

Согласно исследованиям, грязные фильтры негативно сказываются на производительности кондиционера, увеличивая его энергопотребление и рассеивая вредные вещества в воздухе. Это приводит к тому, что система работает дольше, что увеличивает затраты на электроэнергию и ускоряет износ компонентов.

Загрязненные фильтры также могут выделять аллергены и микробы, что вызывает симптомы, такие как заложенность носа, кашель, раздражение глаз, головные боли и обострение аллергий или астмы. Плесень в фильтрах создает постоянные неприятные запахи, особенно в переходные сезоны.

Советы по уходу за кондиционером

Для систем с трубопроводами или фильтрами HEPA рекомендуется обратиться к производителю или квалифицированному специалисту для регулярной профессиональной дезинфекции. Внешняя часть устройства также нуждается в осмотре и очистке, чтобы избежать неприятных запахов и других проблем.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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