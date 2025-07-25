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Разве вы не знали? Эти простые шаги сделают вашу стиральную машину как новую

Эффективные методы для очистки стиральной машины от запахов и плесени
2:37
Недвижимость

Стиральная машина — незаменимый помощник на кухне и в быту, но что, если она начинает источать неприятные запахи? На самом деле, если не заботиться о чистоте устройства, это может привести к накоплению грязи, плесени и даже к сокращению срока службы прибора. Но не переживайте! Мы расскажем, как легко и быстро привести вашу стиральную машину в порядок.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Подготовка к очистке

Прежде всего, убедитесь, что стиральная машина выключена и остыла. Снимите решетки и аксессуары, чтобы уделить внимание всем частям устройства. Это идеальный момент, чтобы осмотреть все поверхности, особенно самые грязные участки, и решить, где сосредоточить усилия.

Очистка корзины и резинок

Для начала займитесь корзиной — удалите остатки моющего средства и ворса, протрите внутренние поверхности влажной тканью. Особое внимание уделите резиновым прокладкам, которые часто собирают грязь и влагу. Для их чистки идеально подойдет раствор воды с уксусом, который обладает антисептическими свойствами.

Не забудьте про фильтр! Многие машины имеют фильтры внизу, где могут скапливаться ворс и мусор. Регулярная чистка фильтра помогает избежать неприятных запахов и поломок.

Природные дезинфекторы

После очистки видимых частей можно переходить к дезинфекции. Для этого используйте два недорогих и эффективных средства: пищевую соду и уксус. Добавьте одну чашку уксуса в корзину и ложку соды в отсек для моющего средства. Запустите стиральный цикл при высокой температуре — эта смесь удаляет запахи и борется с бактериями. После стирки оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы машина высохла.

Ежедневные привычки

Чтобы поддерживать чистоту, следуйте нескольким простым рекомендациям. Используйте нужное количество моющего средства и не оставляйте мокрые вещи в стиральной машине слишком долго — это помогает избежать запахов и повреждения тканей. Также выбирайте качественные моющие средства, которые уменьшают накопление остатков и предотвращают появление накипи.

Регулярная дезинфекция — залог чистоты

Регулярная очистка стиральной машины — это не просто улучшение гигиеничности стирки, но и способ продлить срок службы устройства. Выполняйте глубокую очистку хотя бы раз в месяц, и ваша стиральная машина всегда будет готова к работе.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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