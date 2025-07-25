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Простой способ очистить духовку, который удивит даже самых опытных хозяек

Эффективные способы очистки духовки с помощью натуральных ингредиентов
3:03
Недвижимость

Чистка духовки — не самое любимое занятие для многих, но при правильном подходе оно может быть не только эффективным, но и даже удовлетворительным. С каждой сменой сезона кожа духовки подвергается влиянию остатков пищи, жировых пятен и налета, который со временем становится только труднее удаляемым. Но не отчаивайтесь! Существуют проверенные методы, которые помогут легко вернуть духовке первозданную чистоту.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Подготовка к чистке

Первым делом, убедитесь, что духовка выключена и полностью остыла. Снимите решетки и аксессуары, чтобы получить доступ ко всем загрязненным участкам. Теперь у вас есть возможность осмотреть, где особенно накопились жирные пятна и где стоит приложить усилия.

Натуральные средства: эффективная альтернатива

Все больше людей предпочитают натуральные продукты для чистки. Одним из самых популярных и безопасных вариантов является смесь пищевой соды и уксуса. Для начала, смешайте соду с водой до консистенции пасты и равномерно нанесите ее на загрязненные участки. Оставьте пасту на несколько часов, а лучше на ночь.

После этого распылите немного уксуса на обработанную поверхность. Реакция уксуса с содой создаст пену, которая поможет поднять загрязнения. Остается только протереть поверхность влажной тряпкой. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для вашего здоровья и окружающей среды.

Еще одним хорошим решением станет лимон. Сок лимона помогает растворить жир и придает приятный аромат. Вы можете использовать его в сочетании с содой, а также просто положить в миску с водой ломтики лимона и поставить в духовку на 20 минут, чтобы облегчить процесс удаления загрязнений.

Коммерческие средства: как выбрать

Если вы предпочитаете готовые средства, выберите продукты с сильным обезжиривающим эффектом, желательно на натуральной основе. Они эффективнее и безопаснее, минимизируя риск химических остатков в вашей духовке.

Важно следовать инструкциям на упаковке. После нанесения моющего средства оставьте его на некоторое время, затем тщательно удалите все остатки с помощью влажной ткани. Остатки чистящего средства могут повлиять на вкус приготовленных блюд, поэтому обязательно тщательно их смойте.

Профилактика: путь к долгосрочной чистоте

Чтобы поддерживать духовку в идеальном состоянии, после каждого использования протирайте внутренние поверхности влажной тряпкой. Также не забывайте накрывать блюда, особенно жирные, чтобы предотвратить попадание соусов и жира в духовку.

Раз в месяц проводите тщательную чистку. Даже если она не выглядит грязной, профилактическая уборка предотвратит накопление грязи, и вам не придется бороться с трудными пятнами.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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