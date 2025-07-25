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821 объекта недвижимости изъято у семьи экс-мэра Владивостока: что скрывается за этим скандалом

591 миллион рублей и 821 объект: чем закончилась борьба с коррупцией в Приморье
1:55
Недвижимость

Семья экс-главы Владивостока Владимира Николаева лишилась внушительного имущественного пакета. Как сообщает EADaily, решением суда в Приморском крае в доход государства обращено 821 объект недвижимости. Речь идёт о собственности, которая, как утверждается, была получена с нарушением антикоррупционного законодательства.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Что попало под изъятие

Среди объектов, перешедших в собственность государства:

  • имущественный комплекс санатория "Амурский залив";
  • апарт-отель "Магнум";
  • 12 земельных участков;
  • и сотни других объектов, подробности по которым пока не разглашаются.

Формулировка суда

"Вынесено решение по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации […] к Николаеву В. В., Николаевой Р. С., Николаевой В. В., Забелиной Е. В. […] об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости […] как имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Приморья.

Финансовая часть иска

Помимо утраты недвижимости, суд взыскал с семьи Николаева более 590 миллионов рублей.По информации, решение связано с тем, что имущество было признано неподтверждённого происхождения, а значит, подпадает под антикоррупционные механизмы изъятия.

Контекст: кто такой Владимир Николаев

Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2007 год. Его политическая карьера прервалась после ареста и последующего уголовного дела.

Впоследствии он вернулся в общественную деятельность, однако репутационные риски, похоже, его не покидали.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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