821 объекта недвижимости изъято у семьи экс-мэра Владивостока: что скрывается за этим скандалом

Семья экс-главы Владивостока Владимира Николаева лишилась внушительного имущественного пакета. Как сообщает EADaily, решением суда в Приморском крае в доход государства обращено 821 объект недвижимости. Речь идёт о собственности, которая, как утверждается, была получена с нарушением антикоррупционного законодательства.
Среди объектов, перешедших в собственность государства:
"Вынесено решение по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации […] к Николаеву В. В., Николаевой Р. С., Николаевой В. В., Забелиной Е. В. […] об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости […] как имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Приморья.
Помимо утраты недвижимости, суд взыскал с семьи Николаева более 590 миллионов рублей.По информации, решение связано с тем, что имущество было признано неподтверждённого происхождения, а значит, подпадает под антикоррупционные механизмы изъятия.
Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2007 год. Его политическая карьера прервалась после ареста и последующего уголовного дела.
Впоследствии он вернулся в общественную деятельность, однако репутационные риски, похоже, его не покидали.
Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.
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