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Будущее ипотечного рынка: как повышение ключевой ставки меняет ситуацию

Эксперты оценивают влияние отмены льготной ипотеки на цены на жильё в России
3:43
Недвижимость

Прошло уже больше года с того момента, как в июле 2024 года была отменена массовая льготная ипотека. Программа "Господдержка" завершила своё действие, а условия "Семейной ипотеки" стали более жёсткими.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

Вопрос, который волнует всех: какие результаты принесло это решение? Ожидали ли разработчики программы успешного охладжения рынка или последствия оказались не такими радикальными, как планировалось?

Что изменилось с отменой льготной ипотеки

Согласно статистике, отмена массовой льготной ипотеки достигла одной из своих целей — стабилизировать рынок. Сравнение данных Центрального банка показывает снижение объёмов ипотечного кредитования. В 2023 году россияне брали кредиты на рекордные 780 миллиардов рублей ежемесячно, а в мае 2025 года эта цифра снизилась до 287 миллиардов рублей.

Однако замедление роста не произошло только из-за отмены программы. В том же периоде наблюдается и рост ключевой ставки, которая в начале лета 2024 года составляла 16%, а к октябрю поднялась до 21%. Эти изменения в банковской политике также сыграли свою роль в снижении активности на рынке.

Проблемы остаются

По мнению экспертов, рынку недвижимости всё ещё не удаётся решить ключевые проблемы. Несмотря на снижение темпов роста цен, стоимость жилья остаётся высокой. Ожидания по снижению цен на первичном рынке не оправдались. А с учётом высоких ставок по ипотечным кредитам, покупка жилья для среднего класса остаётся малодоступной.

"Семейная ипотека" всё ещё популярна

Однако не все решения программы "Господдержка" оказались неэффективными. Несмотря на более строгие условия "Семейной ипотеки", этот продукт по-прежнему востребован среди покупателей, желающих приобрести жильё в нижнем ценовом сегменте.

По словам экспертов, такие покупатели часто ориентируются не на реальную потребность в жилье, а на последнюю возможность взять льготный кредит.

Сегментация рынка недвижимости

Существует два основных типа спроса на рынке жилья: первый — это покупатели, использующие "Семейную ипотеку" на квартиры до 7 миллионов рублей. Второй — более обеспеченные покупатели, которые покупают жильё без ипотеки, основываясь на инвестиционных перспективах и инфраструктуре района.

Этот тренд привёл к поляризации рынка. Средний класс, который раньше активно участвовал в сделках на вторичном рынке, теперь стал практически незаметен. В условиях высоких ставок они просто не могут позволить себе покупку жилья.

Что же будет с ценами на недвижимость

На фоне охлаждения спроса и увеличения стоимости кредитов, застройщики сталкиваются с ростом издержек. Для них это означает снижение прибыльности и необходимость находить пути для привлечения покупателей, например, через скидки. Кроме того, количество новых проектов снизилось, что также оказывает влияние на доступность жилья.

Выводы и перспективы

Итак, что дала отмена массовой льготной ипотеки? С одной стороны, она охладила рынок и снизила темпы роста цен. С другой — доступность жилья для большинства россиян осталась низкой. Проблемы с высокой стоимостью жилья и высокими процентными ставками не исчезли, а сегмент рынка, ориентированный на средний класс, оказался в тупике.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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