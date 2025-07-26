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Мечтаете о новой квартире? В России предложили программу для учителей

Вице-спикер Госдумы предложил программу поддержки педагогов учительский капитал
2:30
Недвижимость

Представьте, что работая в школе, вы получаете возможность получить миллион рублей на улучшение жилищных условий, образование или формирование пенсионных накоплений. Звучит заманчиво, правда?

учитель в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель в школе

В России предложили ввести "Учительский капитал" — новый вид государственной поддержки для педагогов, который может существенно улучшить их жизнь.

С этой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он предложил создать программу, аналогичную "Материнскому капиталу", которая будет направлена на помощь учителям.

Что это за программа

"Учительский капитал" — это сертификат на сумму 1 миллион рублей, который можно использовать для разных целей. Чтобы стать его обладателем, необходимо проработать в школе не менее 10 лет на полной ставке в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Как можно потратить деньги

Предложение Чернышова включает несколько направлений, куда можно направить полученные средства:

  • Ипотека — деньги можно использовать для первого взноса или для погашения уже существующего кредита.
  • Образование — помощь в обучении или повышении квалификации.
  • Пенсионные накопления — накопления на старость тоже могут быть увеличены с помощью "Учительского капитала".

Эта программа не только поможет педагогам решить жилищные и финансовые проблемы, но и направлена на улучшение условий труда в школах.

Цели и перспективы программы

Одной из главных целей введения "Учительского капитала" является привлечение молодых специалистов в школы. Сегодня во многих учебных заведениях наблюдается нехватка кадров, и данная инициатива может стать стимулом для новых выпускников выбрать профессию учителя. Более того, программа поможет удержать опытных педагогов, снизив их отток в другие сферы.

Что это изменит для учителей

Подобная поддержка — реальная возможность улучшить качество жизни педагогов, создать для них более комфортные условия работы и проживания. Особенно важным моментом является то, что такие меры могут стать важным шагом к социальной защите педагогов в стране.

"Учительский капитал" — это только начало. И если программа будет принята, она может стать настоящим спасением для многих учителей, желающих улучшить своё финансовое положение.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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