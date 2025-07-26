Скрытые расходы ремонта: как уберечь имущество соседей и избежать потерь

Неудачи во время ремонта — это, увы, довольно частое явление. Если вы думаете, что вам повезет и вы сможете избежать проблем, то, возможно, вас удивит статистика. Почти половина россиян сталкиваются с инцидентами в процессе ремонта. Например, один из самых частых кошмаров — это протечки воды, которые могут привести к настоящему потопу в квартире.
Согласно опросу, проведенному среди 2000 россиян, протечки воды и повреждения новой отделки — это самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди при ремонте.
Их затруднения связаны также с повреждением электропроводки, мебели и других объектов. Примерно 16% опрошенных столкнулись с повреждениями отделки, 13% — с поломкой электропроводки, а 11% сообщили, что повредили мебель. Однако 55% респондентов не сталкивались с происшествиями.
Мало кто задумывается о страховке своей недвижимости, однако она может стать настоящим спасением в случае непредвиденных событий. Интересно, что только 20% россиян страхуют свои квартиры: лишь 2% делают это на период ремонта, а 78% не имеют страховки. Но стоит помнить, что такие аварии могут привести к серьезным расходам, особенно если они затронут имущество соседей.
По словам Александра Абрамова, исполнительного директора "СберСтрахования", страховка защищает владельцев жилья от дополнительных расходов.
Например, если во время ремонта повредится имущество соседей, страховая компания возместит убытки. В первом полугодии этого года средняя выплата по полисам защиты жилья составила 93 тыс. руб. Это может существенно помочь в случае серьезных повреждений.
Чтобы избежать неприятных инцидентов, важно тщательно подходить к выбору подрядчиков, проверять качество материалов и оборудования, а также заключать страховые полисы, которые могут спасти бюджет в случае аварий.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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