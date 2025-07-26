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Загородные резиденции России: сколько стоят самые дорогие дома

Рейтинг самых дорогих загородных домов России: цены и особенности
3:46
Недвижимость

Аналитики поделились любопытными данными о ценах на элитную загородную недвижимость в России. На фоне растущих интересов к престижному жилью, пятерка самых дорогих объектов буквально ошеломляет. Так, стоимость некоторых домов варьируется от 3 до 6,2 миллиардов рублей. Все они находятся в Подмосковье, в частности на Рублевке, и вот какие объекты занимают топовые позиции.

Дорогой особняк
Фото: https://commons.wikimedia.org by Steven Pavlov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дорогой особняк

Особняк за 6,2 миллиарда рублей в поселке Жуковка-2

Самая дорогая загородная резиденция — трехэтажный особняк площадью 4,3 тыс. кв. м. Этот дом находится в элитном поселке Жуковка-2 в Одинцовском округе.

За такую сумму покупатель получит не только шикарные отделочные материалы из известняка и гранита, но и массу удобств. Шесть спален, девять санузлов, спа-зона с бассейном, зимний сад, винный склад, сауна и гараж на девять машин — все это предлагает дом, который отапливается за счет собственной котельной.

Особняк в Дипломате за 5 миллиардов

Кирпичный дом, построенный в 2024 году в коттеджном поселке Дипломат, еще один "монстр" рынка. Он оценен в 5 миллиардов рублей. Его площадь — 3,3 тыс. кв. м. и участок в 50 соток. Внутри — просторные залы, парадная лестница, семь спален и десять санузлов. Дом выполнен в классическом стиле, а наружу его украшают колонны и витражи.

Замок в поселке Жуковка-2 за 3,2 миллиарда

На третьем месте — еще один роскошный дом в поселке Жуковка-2 на Рублево-Успенском шоссе. За 3,2 миллиарда покупатель получит резиденцию площадью 2,1 тыс. кв. м и участок в 96 соток. Здесь — восемь спален, спортивный зал, спа-зона, терраса с кухней и второй дом на участке. Это все, что нужно для комфортного проживания.

Особняк с лесным участком за 3,1 миллиарда

Один из самых впечатляющих объектов в рейтинге — особняк в деревне Большое Сареево. Этот дом состоит из трех корпусов общей площадью 2,9 тыс. кв. м. Особенность этого объекта — лесной участок в три гектара, где есть мини-зоопарк, ферма и даже дом для гостей. Ландшафтный дизайн, прогулочные мосты, террасы — идеальные условия для жизни на природе.

Загородный дом на Рублевке за 3 миллиарда

Завершающий список дом, расположенный в коттеджном поселке Раздоры Грин в 5 км от МКАД. Его стоимость — 3 миллиарда рублей, а площадь — 1,5 тыс. кв. м. Интерьеры дома выполнены в неоклассическом стиле, а на его территории есть парк с системой автополива, освещением и уличной парковкой. Для охраны и персонала предусмотрен отдельный дом с гаражом.

Итак, какие выводы

Как видно, роскошная загородная недвижимость в России сейчас стоит целое состояние. Все эти объекты предлагают не только прекрасные условия для проживания, но и уникальные архитектурные решения. Купить такие дома могут позволить себе только самые обеспеченные граждане, и их стоимость, скорее всего, будет только расти.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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