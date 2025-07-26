В поисках безопасности: какие строительные материалы россияне выбирают для дома

Россияне определили безопасные материалы для отделки и утепления: результаты опроса

3:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда дело касается выбора материалов для ремонта и строительства, для большинства россиян главным приоритетом является их безопасность. Согласно исследованию, проведенному компанией "Центр противопожарных услуг", экологичность и безопасность материалов волнуют 89,6% респондентов.

Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ загородный дом

Как россияне узнают о безопасности материалов

Более половины опрошенных (66%) получают информацию о безопасности материалов через интернет. 44% консультируются с экспертами, а 40% ориентируются на маркировку на упаковке. 18% полагаются на советы знакомых. Однако немало респондентов все же не придают этому большого значения.

Народный рейтинг безопасных строительных материалов

Исследование также позволило составить народный рейтинг безопасности строительных материалов, разделив их по категориям в зависимости от их назначения. Рассмотрим более подробно, какие материалы россияне считают наиболее безопасными.

Материалы для внутренней отделки: что выбрать для здоровья

Среди материалов для отделки стен и потолка наименее токсичными, по мнению россиян, являются:

Бумажные обои (46%).

Деревянная вагонка (44%).

Керамическая плитка (40%).

Водоэмульсионная краска (39%).

Но есть и те, которые вызывают сомнения:

Флизелиновые обои и жидкие обои на основе целлюлозы — лишь 15% считают их экологичными.

Пластиковые ПВХ-панели (12%).

Акриловая краска (10%).

Что лучше выбрать для пола

Для напольных покрытий россияне также отдали предпочтение натуральным материалам:

Паркетная доска (52%).

Массивная доска (48%).

Керамическая плитка (41%).

Наименее доверяют наливным полимерным покрытиям — всего 7% считают их безопасными.

Утепление: какие материалы считаются экологичными

Что касается утеплителей, то среди самых безопасных выделяют:

Древесное волокно (ДВП, МДФ) — 46%.

Эковату (целлюлозная вата) — 41%.

Каменную вату — 36%.

На последних позициях в рейтинге оказались полимеры:

Пенопласт — только 10%.

Пенополиуретан — 9%.

Качественная внешняя отделка: что выбрать для фасада

Когда речь идет о внешней отделке, россияне предпочитают материалы с натуральным составом:

Дерево (65%).

Керамический или силикатный кирпич (62%).

Природный камень (59%).

Наименьший процент респондентов проголосовал за полимерные фасадные панели (9%), сайдинг (14%) и штукатурку (16%).

Какие кровельные материалы безопасны

Для кровли большинство россиян выбирают натуральные и безопасные материалы:

Металлочерепица (53%).

Керамическая черепица (44%).

Асбестоцементный шифер (27%).

Профнастил (25%).

Наименее безопасным многие считают ондулин (7%), в состав которого входят целлюлозное волокно, битум и специальная смола.

Заключение

Исследование показало, что большинство россиян озабочены безопасностью стройматериалов и предпочитают экологичные и натуральные варианты. Особенно это важно при выборе материалов для внутренней отделки и утепления.

Уточнения

Кро́вля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков.



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