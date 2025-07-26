В поисках безопасности: какие строительные материалы россияне выбирают для дома

Когда дело касается выбора материалов для ремонта и строительства, для большинства россиян главным приоритетом является их безопасность. Согласно исследованию, проведенному компанией "Центр противопожарных услуг", экологичность и безопасность материалов волнуют 89,6% респондентов.
Более половины опрошенных (66%) получают информацию о безопасности материалов через интернет. 44% консультируются с экспертами, а 40% ориентируются на маркировку на упаковке. 18% полагаются на советы знакомых. Однако немало респондентов все же не придают этому большого значения.
Исследование также позволило составить народный рейтинг безопасности строительных материалов, разделив их по категориям в зависимости от их назначения. Рассмотрим более подробно, какие материалы россияне считают наиболее безопасными.
Среди материалов для отделки стен и потолка наименее токсичными, по мнению россиян, являются:
Но есть и те, которые вызывают сомнения:
Для напольных покрытий россияне также отдали предпочтение натуральным материалам:
Наименее доверяют наливным полимерным покрытиям — всего 7% считают их безопасными.
Что касается утеплителей, то среди самых безопасных выделяют:
На последних позициях в рейтинге оказались полимеры:
Когда речь идет о внешней отделке, россияне предпочитают материалы с натуральным составом:
Наименьший процент респондентов проголосовал за полимерные фасадные панели (9%), сайдинг (14%) и штукатурку (16%).
Для кровли большинство россиян выбирают натуральные и безопасные материалы:
Наименее безопасным многие считают ондулин (7%), в состав которого входят целлюлозное волокно, битум и специальная смола.
Исследование показало, что большинство россиян озабочены безопасностью стройматериалов и предпочитают экологичные и натуральные варианты. Особенно это важно при выборе материалов для внутренней отделки и утепления.
Кро́вля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков.
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