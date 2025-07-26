Восстановление исторических кварталов и модернизация инфраструктуры: как Архангельская область меняет облик

Архангельская область улучшит качество коммунальных услуг для 140 тыс. человек за пять лет

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уже в ближайшие пять лет более 140 тысяч жителей Архангельской области почувствуют улучшение качества коммунальных услуг. Как заявил губернатор региона Александр Цыбульский, этот шаг станет возможным благодаря масштабной модернизации коммунальных сетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина Спецтехника для коммунальных служб

Модернизация инфраструктуры: 400 км новых сетей

По словам Цыбульского, власти региона поставили амбициозную цель — заменить порядка 400 километров коммунальных сетей. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых услуг для большого числа жителей Архангельской области.

Важно отметить, что в предыдущие пять лет удалось заменить 838 километров сетей, несмотря на высокий уровень износа инфраструктуры, характерный для северных регионов.

"Если сравнивать с предыдущей пятилеткой, то мы значительно улучшили темпы. За прошлые пять лет заменили 838 километров, а на следующие пять лет планируем 400 километров", — сообщил губернатор.

Возрождение исторического наследия

Кроме модернизации коммунальных сетей, внимание также уделяется благоустройству городской среды. Уже благоустроено 705 общественных территорий, и работы продолжаются. В частности, в Няндоме, Каргополе и Сольвычегодске активно восстанавливают старинные кварталы и памятники.

Особое внимание уделено воссозданию "мамонтовского квартала" в Няндоме. Эти дома, построенные для работников железной дороги Саввой Мамонтовым, стали частью исторического наследия региона. Восстановление этих объектов не только возвращает старинную атмосферу, но и помогает сохранить память о прошлом.

Качество жизни в Архангельской области

"Мы продолжаем активно работать, чтобы создать комфортную городскую среду, и пример Няндомы — это яркое подтверждение того, как можно сочетать сохранение исторического наследия и современные подходы к благоустройству", — отметил губернатор.

Работы по модернизации и благоустройству создадут благоприятные условия для жизни более 140 тысяч человек. Важно, что обновление инфраструктуры не только улучшит качество услуг, но и повысит общую привлекательность региона для жителей и туристов.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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