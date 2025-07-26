Уже в ближайшие пять лет более 140 тысяч жителей Архангельской области почувствуют улучшение качества коммунальных услуг. Как заявил губернатор региона Александр Цыбульский, этот шаг станет возможным благодаря масштабной модернизации коммунальных сетей.
По словам Цыбульского, власти региона поставили амбициозную цель — заменить порядка 400 километров коммунальных сетей. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых услуг для большого числа жителей Архангельской области.
Важно отметить, что в предыдущие пять лет удалось заменить 838 километров сетей, несмотря на высокий уровень износа инфраструктуры, характерный для северных регионов.
"Если сравнивать с предыдущей пятилеткой, то мы значительно улучшили темпы. За прошлые пять лет заменили 838 километров, а на следующие пять лет планируем 400 километров", — сообщил губернатор.
Кроме модернизации коммунальных сетей, внимание также уделяется благоустройству городской среды. Уже благоустроено 705 общественных территорий, и работы продолжаются. В частности, в Няндоме, Каргополе и Сольвычегодске активно восстанавливают старинные кварталы и памятники.
Особое внимание уделено воссозданию "мамонтовского квартала" в Няндоме. Эти дома, построенные для работников железной дороги Саввой Мамонтовым, стали частью исторического наследия региона. Восстановление этих объектов не только возвращает старинную атмосферу, но и помогает сохранить память о прошлом.
"Мы продолжаем активно работать, чтобы создать комфортную городскую среду, и пример Няндомы — это яркое подтверждение того, как можно сочетать сохранение исторического наследия и современные подходы к благоустройству", — отметил губернатор.
Работы по модернизации и благоустройству создадут благоприятные условия для жизни более 140 тысяч человек. Важно, что обновление инфраструктуры не только улучшит качество услуг, но и повысит общую привлекательность региона для жителей и туристов.
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?