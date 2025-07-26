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Восстановление исторических кварталов и модернизация инфраструктуры: как Архангельская область меняет облик

Архангельская область улучшит качество коммунальных услуг для 140 тыс. человек за пять лет
2:25
Недвижимость

Уже в ближайшие пять лет более 140 тысяч жителей Архангельской области почувствуют улучшение качества коммунальных услуг. Как заявил губернатор региона Александр Цыбульский, этот шаг станет возможным благодаря масштабной модернизации коммунальных сетей.

Спецтехника для коммунальных служб
Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина
Спецтехника для коммунальных служб

Модернизация инфраструктуры: 400 км новых сетей

По словам Цыбульского, власти региона поставили амбициозную цель — заменить порядка 400 километров коммунальных сетей. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых услуг для большого числа жителей Архангельской области.

Важно отметить, что в предыдущие пять лет удалось заменить 838 километров сетей, несмотря на высокий уровень износа инфраструктуры, характерный для северных регионов.

"Если сравнивать с предыдущей пятилеткой, то мы значительно улучшили темпы. За прошлые пять лет заменили 838 километров, а на следующие пять лет планируем 400 километров", — сообщил губернатор.

Возрождение исторического наследия

Кроме модернизации коммунальных сетей, внимание также уделяется благоустройству городской среды. Уже благоустроено 705 общественных территорий, и работы продолжаются. В частности, в Няндоме, Каргополе и Сольвычегодске активно восстанавливают старинные кварталы и памятники.

Особое внимание уделено воссозданию "мамонтовского квартала" в Няндоме. Эти дома, построенные для работников железной дороги Саввой Мамонтовым, стали частью исторического наследия региона. Восстановление этих объектов не только возвращает старинную атмосферу, но и помогает сохранить память о прошлом.

Качество жизни в Архангельской области

"Мы продолжаем активно работать, чтобы создать комфортную городскую среду, и пример Няндомы — это яркое подтверждение того, как можно сочетать сохранение исторического наследия и современные подходы к благоустройству", — отметил губернатор.

Работы по модернизации и благоустройству создадут благоприятные условия для жизни более 140 тысяч человек. Важно, что обновление инфраструктуры не только улучшит качество услуг, но и повысит общую привлекательность региона для жителей и туристов.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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