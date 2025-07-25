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Забудьте о разводах на стекле: один трюк для чистых зеркал, который вы не знали

Трюк для идеальной чистоты зеркал: никаких разводов и следов
1:37
Недвижимость

Чистые зеркала — это не только эстетично, но и важно для поддержания порядка в доме. Однако постоянные разводы, которые остаются после стандартной уборки, могут огорчить любого. Как же добиться безупречной чистоты без лишних усилий?

Ванная комната
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ванная комната

Лаура Хиральдо, хозяйка популярного блога о лайфхаках, делится своим секретом по очистке зеркал и стеклянных поверхностей. По её словам, главный секрет — это правильный выбор средства и метода уборки.

Обычно мы прибегаем к стандартным стеклоочистителям, но часто сталкиваемся с проблемой появления разводов. Чтобы избежать этого, Хиральдо советует использовать не магазинные средства, а самодельный раствор, который можно легко приготовить дома.

Что же нужно для такого чудо-раствора

Всё очень просто: вода, уксус и немного средства для мытья посуды. Смешав эти компоненты, можно добиться отличного результата. Главное — правильно нанести раствор и не забывать о чистой микрофибре, которая предотвратит появления полос и следов.

"Никогда не используйте бумажные полотенца или грязные тряпки", — утверждает Лаура.

Это простое правило, но оно имеет огромное значение. Бумага может оставить на стекле микрочастицы, которые позже превращаются в разводы.

Этот трюк, по словам блогера, не только поможет избавиться от разводов, но и обеспечит долгосрочную чистоту. Кроме того, он подходит не только для зеркал, но и для окон, столов и даже экранов телефонов.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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