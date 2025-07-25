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Ваши помидоры не краснеют? Возможно, вы делаете эту ошибку

Основные причины, по которым помидоры не краснеют
2:17
Недвижимость

Когда помидоры не краснеют, это может стать настоящей проблемой для садоводов. Этот овощ — любимый ингредиент в кухнях по всему миру, и мы привыкли видеть его ярким и зрелым. Но иногда, несмотря на все усилия, они остаются зелеными. Почему так происходит?

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Томаты

Причины, по которым помидоры не краснеют

  • Низкая температура
    Помидоры требуют теплой погоды для нормального созревания. Когда температура опускается ниже 18 градусов Цельсия, процесс покраснения замедляется. Для хорошего созревания идеально подходят температура около 22-26 градусов днем и не менее 15 градусов ночью.
  • Недостаток света
    Помидоры нуждаются в солнечном свете для успешного фотосинтеза, который способствует их зрелости. Если растения растут в тени или в условиях недостаточного освещения, их развитие и окрашивание будут затруднены. Солнечные участки — обязательное условие для хорошего урожая.
  • Избыток воды
    Избыточный полив может привести к тому, что растения не смогут правильно развиваться и созревать. Когда почва слишком влажная, это мешает нормальному усвоению питательных веществ, что замедляет процесс покраснения.
  • Избыточное количество азота
    Азот — важный элемент для роста растений, но его избыточное количество может привести к чрезмерному росту листвы за счет плодов. Это затрудняет процесс созревания, и помидоры могут оставаться зелеными дольше, чем хотелось бы.
  • Недостаток калия
    Калий необходим помидорам для правильного созревания и окрашивания плодов. Если в почве не хватает этого элемента, то помидоры будут долго оставаться зелеными, а их текстура и вкус могут пострадать.

Как ускорить процесс покраснения

Если ваши помидоры не хотят краснеть, есть несколько способов помочь им:

  • Увлажняйте землю умеренно, избегая переувлажнения.
  • Уберите лишнюю листву, чтобы больше света попадало на плоды.
  • Используйте специальные подкормки с калийными удобрениями.
  • Понизьте температуру в теплице, если она слишком высокая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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