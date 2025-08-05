Пустой угол в спальне больше не проблема: вот 4 решения

Пустой угол в спальне может вызывать раздражение, даже если комната не перегружена мебелью. Мы понимаем ваше желание эффективно использовать пространство, но иногда сложно найти подходящее решение.
Эксперты предлагают несколько простых и элегантных идей, которые помогут преобразить этот угол. Выбор зависит от ваших потребностей и эстетических предпочтений.
1. Установите стул в углу.
Джули Рэй, основательница Truss Interiors, считает, что заполнение угла креслом и торшером создаёт ощущение комфорта и уюта.
"Это идеальный способ добавить текстуру, объём и функциональность", — говорит она.
2. Используйте тележку для багажа.
Бетани Адамс, основательница Bethany Adams Interiors, предлагает поставить небольшую барную стойку рядом с креслом.
"Как приятно расслабиться вечером с книгой и коктейлем", — добавляет она.
Важно выбрать простую и округлую стойку на колёсиках, которая будет выполнять функции столика для приготовления напитков и приставного столика, пишет theissue.gr.
3. Украсьте угол растением.
Джейми Лонго, основательница The Layered House, рекомендует разместить растение в углу рядом с прикроватной тумбочкой. Если угол хорошо освещён, подойдёт живое растение. В тёмной части спальни можно использовать искусственное растение.
4. Добавьте стиль с помощью скульптуры.
Скульптуры могут стать ярким акцентом в углу спальни, утверждает Адамс. Не обязательно тратить большие деньги на декор. Функциональные скульптуры, такие как корзины с подсветкой, отлично заполняют пространство, не перегружая его. Другие варианты — крупные объекты из папье-маше, камня или дерева, которые добавят комнате текстуры и объёма.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
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