Пустой угол в спальне больше не проблема: вот 4 решения

Дизайн спальни: что поставить в пустой угол? 4 совета экспертов

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пустой угол в спальне может вызывать раздражение, даже если комната не перегружена мебелью. Мы понимаем ваше желание эффективно использовать пространство, но иногда сложно найти подходящее решение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветок в спальне

Эксперты предлагают несколько простых и элегантных идей, которые помогут преобразить этот угол. Выбор зависит от ваших потребностей и эстетических предпочтений.

1. Установите стул в углу.

Джули Рэй, основательница Truss Interiors, считает, что заполнение угла креслом и торшером создаёт ощущение комфорта и уюта.

"Это идеальный способ добавить текстуру, объём и функциональность", — говорит она.

2. Используйте тележку для багажа.

Бетани Адамс, основательница Bethany Adams Interiors, предлагает поставить небольшую барную стойку рядом с креслом.

"Как приятно расслабиться вечером с книгой и коктейлем", — добавляет она.

Важно выбрать простую и округлую стойку на колёсиках, которая будет выполнять функции столика для приготовления напитков и приставного столика, пишет theissue.gr.

3. Украсьте угол растением.

Джейми Лонго, основательница The Layered House, рекомендует разместить растение в углу рядом с прикроватной тумбочкой. Если угол хорошо освещён, подойдёт живое растение. В тёмной части спальни можно использовать искусственное растение.

4. Добавьте стиль с помощью скульптуры.

Скульптуры могут стать ярким акцентом в углу спальни, утверждает Адамс. Не обязательно тратить большие деньги на декор. Функциональные скульптуры, такие как корзины с подсветкой, отлично заполняют пространство, не перегружая его. Другие варианты — крупные объекты из папье-маше, камня или дерева, которые добавят комнате текстуры и объёма.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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