Шокирующие результаты: как глянцевый натяжной потолок можно очистить за несколько минут

Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков

6:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Натяжные потолки — это не только красивое решение для интерьера, но и практичное. Благодаря специальному полотну, которое натягивается на металлический каркас, можно легко создать потолок любой формы и сложности. Однако с течением времени любое полотно требует ухода, и сегодня мы поговорим, как правильно мыть натяжные потолки, чтобы они долго сохраняли свой внешний вид и не теряли свою привлекательность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина моет натяжной потолок

Как правильно мыть натяжные потолки

Натяжной потолок состоит из двух основных элементов: профиля (металлической основы, которая крепится на стенах или черновом потолке) и полотна, которое может быть выполнено из поливинилхлорида (ПВХ) или ткани. Материал полотна может быть матовым или глянцевым. Оно крепится с помощью нагрева, а затем растягивается по каркасу. Но из-за своей тонкости натяжное полотно требует деликатного ухода, и его нельзя чистить острыми предметами или абразивными средствами.

Подбор чистящих средств

Перед тем как приступить к уборке, важно выбрать правильные средства. Неправильное средство может повредить поверхность потолка. Вот что нельзя использовать для чистки натяжных потолков:

Ацетон и средства с его содержанием: могут повредить полотно.

могут повредить полотно. Отбеливатели, содержащие хлор: они могут привести к потере цвета и повреждению материала.

они могут привести к потере цвета и повреждению материала. Кислотные растворы: они могут растворить ПВХ-полотно.

они могут растворить ПВХ-полотно. Пищевая сода: она может царапать поверхность потолка.

она может царапать поверхность потолка. Абразивные гели, пасты и щётки: оставляют следы и повреждают покрытие.

Глянцевые потолки

Глянцевые натяжные потолки выглядят эффектно и зрительно увеличивают пространство. Однако на них легче замечаются пыль и грязь. Для очистки глянцевых потолков рекомендуется использовать средства для чистки стёкол, так как они содержат спирт и мягкие моющие вещества. Эти составы не оставляют разводов и налётов, что особенно важно, если потолок тёмного цвета.

Матовые потолки

Матовые потолки из ПВХ более сдержаны, они подходят для большинства интерьеров и меньше показывают загрязнения. Однако удалить их с таких потолков немного сложнее. Для мытья матовых натяжных потолков нужно два этапа:

Первый этап : очистка поверхности слабым раствором моющего средства (гель для стирки или жидкость для мытья посуды).

: очистка поверхности слабым раствором моющего средства (гель для стирки или жидкость для мытья посуды). Второй этап: удаление разводов с помощью раствора нашатырного спирта.

Тканевые потолки

Тканевые натяжные потолки также поддаются уходу, но они требуют более деликатного подхода. Важно использовать мягкие моющие вещества, избегая их прямого контакта с тканью. Для очистки применяются водные растворы моющих средств, а сама уборка должна быть сухой или слегка влажной.

Подбор инструмента

Для эффективной очистки натяжных потолков вам понадобятся следующие инструменты:

Швабра с плоской насадкой или мягкая щётка, обмотанная безворсовой тканью.

Тряпки из микрофибры.

Губка для нанесения растворов.

Тазик с тёплой водой (около 35-40°C).

Для тех, у кого есть парогенератор или паровая швабра, уборка потолка становится значительно проще.

В идеале, чтобы избежать частого использования лестницы, используйте швабры с удлинённой телескопической ручкой.

Процесс мытья глянцевых натяжных потолков

Разведите моющее средство в тазике с тёплой водой или приготовьте слабый мыльный раствор (несколько капель на литр воды).

Намочите губку или безворсовую ткань, хорошо отожмите и аккуратно протрите поверхность.

Начинайте уборку с дальнего угла комнаты, проверяя, как полотно реагирует на средство.

В завершение протирайте потолок 10% раствором нашатырного спирта, чтобы избавиться от разводов и сделать полотно блестящим.

Чтобы минимизировать разводы, двигайтесь в одном направлении (справа налево или слева направо), избегая круговых движений.

Нюансы чистки матовых и тканевых натяжных потолков

Матовые потолки : перед влажной уборкой рекомендуется провести сухую очистку, например, пропылесосить. Пылесосить нужно с небольшого расстояния, не касаясь потолка, чтобы не повредить его. Также хорошо очищаются матовые поверхности с помощью паровой швабры.

: перед влажной уборкой рекомендуется провести сухую очистку, например, пропылесосить. Пылесосить нужно с небольшого расстояния, не касаясь потолка, чтобы не повредить его. Также хорошо очищаются матовые поверхности с помощью паровой швабры. Тканевые потолки: для чистки используйте сухие или слегка влажные губки. Для удаления пятен можно использовать мыльный раствор или стиральный порошок для деликатных тканей. Однако ржавчина или следы от сока могут остаться на ткани, и в таких случаях лучше обратиться к профессионалам.

Профилактика загрязнений натяжного потолка

Чтобы потолок оставался чистым дольше, следуйте этим рекомендациям:

Используйте антистатические средства для предотвращения накопления пыли.

Регулярно проветривайте помещение, а летом ставьте на окна москитные сетки, чтобы предотвратить попадание пыльцы.

Не допускайте старых загрязнений — это сделает их удаление сложным.

На кухне используйте вытяжку во время готовки и накрывайте посуду крышками или специальными сетками.

Для кухни выбирайте тёплые пастельные оттенки потолка, так как белоснежные покрытия со временем могут пожелтеть от жира и копоти.

Мыть потолок на кухне нужно чаще — раз в 1-2 месяца, используя более концентрированный моющий раствор.

Уход за натяжным потолком несложен, если правильно подобрать моющие средства и инструменты. Своевременная уборка и использование профилактических средств помогут сохранить его внешний вид на долгое время. Для самых сложных загрязнений или трудных ситуаций лучше обращаться к профессионалам.

Уточнения

Натяжно́й потоло́к - конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.



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