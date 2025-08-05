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Зеркало – враг спальни: почему его нельзя вешать напротив кровати

Зеркало у кровати: почему фен-шуй против его размещения в спальне
2:24
Недвижимость

Зеркала часто используются для визуального расширения пространства и добавления света в интерьер. Однако неправильное расположение зеркала может негативно сказаться на энергетике помещения и качестве сна, согласно принципам фэн-шуй. Например, зеркало не должно быть напротив кровати в спальне.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Такое размещение может негативно влиять на сон и энергетику комнаты. Зеркала не только выполняют эстетическую функцию, но и играют важную роль в энергетическом балансе помещения. Отражение света и даже движения, таких как тени от деревьев или движение занавесок, может создавать дискомфорт и мешать засыпанию.

Эксперты фэн-шуй рекомендуют убирать зеркало из поля зрения перед сном по нескольким причинам, пишет theissue.gr.

  1. Зеркало может мешать сну. Зеркало, расположенное напротив кровати, может нарушать сон, особенно если вы чувствительны к свету. Даже в тёмной комнате отражённый свет может вызывать дискомфорт и мешать засыпанию. Кроме того, зеркало может отражать тёмные углы комнаты, движение занавесок или тени от деревьев, что также может мешать отдыху.
  2. Зеркало может усиливать негативную энергию. Зеркала не только отражают свет, но и считаются инструментом для управления энергией. Согласно фэн-шуй, зеркала могут поглощать и отражать как положительную, так и отрицательную энергию. Если в спальне присутствует негативная энергия, такая как неразрешённые конфликты или эмоциональные потрясения, зеркало напротив кровати может усилить её. Это может привести к тревожным сновидениям или чувству тревоги.
  3. Зеркало нарушает циркуляцию ци. Ци — это жизненная энергия, которая должна свободно циркулировать в пространстве для поддержания благополучия и эмоциональной стабильности. Размещение зеркала напротив кровати может нарушить этот поток. Чтобы обеспечить гармоничное движение ци, рекомендуется избегать такого расположения зеркала. Если убрать зеркало невозможно, можно использовать разделители, шторы или ткани, которые будут закрывать зеркало на ночь. Это поможет создать более спокойную и гармоничную атмосферу в спальне.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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