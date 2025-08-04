Грязные секреты отелей: 4 кишащих микробами места в номере, которые заставят вас содрогнуться

Выбор подходящего отеля для вас и вашей семьи может быть непростой задачей. Важно найти место, где можно отдохнуть и расслабиться, хотя бы ненадолго забыв о повседневных заботах.
Однако, как и в любом месте с большим количеством людей, в отелях есть поверхности, на которых могут скапливаться микробы и бактерии, способные навредить вашему здоровью. Поэтому перед использованием некоторых зон и предметов в гостиничном номере рекомендуется их дезинфицировать.
Менеджеры отелей обещают безупречный сервис, но из-за ограниченного времени не всегда могут обеспечить полную чистоту номера. Это может стать причиной беспокойства и дискомфорта.
Логистическая компания TravelMath провела опрос, результаты которого могут изменить ваше представление о чистоте в гостиницах.
Некоторые поверхности в номере могут быть источником тысяч микробов, вызывающих зуд, раздражение и даже заболевания.
Чтобы всегда быть в безопасности, рекомендуется использовать чистящие средства для дезинфекции помещения, даже во время отпуска, советует theissue.gr.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.
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