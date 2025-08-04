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Грязные секреты отелей: 4 кишащих микробами места в номере, которые заставят вас содрогнуться

4 грязных места в отеле: как защитить себя от микробов во время отдыха
2:38
Недвижимость

Выбор подходящего отеля для вас и вашей семьи может быть непростой задачей. Важно найти место, где можно отдохнуть и расслабиться, хотя бы ненадолго забыв о повседневных заботах.

Гостиничный номер
Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиничный номер

Однако, как и в любом месте с большим количеством людей, в отелях есть поверхности, на которых могут скапливаться микробы и бактерии, способные навредить вашему здоровью. Поэтому перед использованием некоторых зон и предметов в гостиничном номере рекомендуется их дезинфицировать.

Менеджеры отелей обещают безупречный сервис, но из-за ограниченного времени не всегда могут обеспечить полную чистоту номера. Это может стать причиной беспокойства и дискомфорта.

Логистическая компания TravelMath провела опрос, результаты которого могут изменить ваше представление о чистоте в гостиницах.

4 самых грязных места в гостиничном номере

Некоторые поверхности в номере могут быть источником тысяч микробов, вызывающих зуд, раздражение и даже заболевания.

  1. Покрывала и декоративные подушки. Простыни в отелях стирают и стерилизуют между заездами гостей, но это не относится к стеганым одеялам и декоративным подушкам. Они чистятся гораздо реже, а иногда только при появлении пятен. Поэтому лучше снять эти предметы с кровати перед использованием.
  2. Пульты от телевизора и телефонные трубки. Эти поверхности часто используются в номере и редко очищаются должным образом. Они могут быть источником множества вирусов и бактерий, передающихся через прикосновения.
  3. Ванная комната. Даже после дезинфекции она может содержать значительное количество микробов из-за влажности. Они могут размножаться и расти, создавая благоприятные условия для их распространения. Перед принятием душа или ванны рекомендуется дать горячей воде стечь.
  4. Ведерки для льда, кофеварки и стеклянная посуда. Эти предметы особенно полезны в гостиничных номерах, но они также могут стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Особенно это касается посуды, которую не нужно мыть после каждого использования, например, чайника. В его влажной внутренней части могут накапливаться микробы. Поэтому лучше заказать кофе в баре отеля или подождать до завтрака.

Чтобы всегда быть в безопасности, рекомендуется использовать чистящие средства для дезинфекции помещения, даже во время отпуска, советует theissue.gr.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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