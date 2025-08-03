Микробы атакуют: любимая туристами вещь грязнее общественного туалета в 58 раз

Ученые выяснили: чемодан – рассадник бактерий! Инструкция по очистке

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Британская страховая компания Insure and Go совместно с микробиологом Эми-Мэй Пойнтер провела исследование, которое выявило, что колеса чемоданов являются одним из самых грязных предметов в повседневной жизни. На колесах скапливается почти в 58 раз больше бактерий, чем на сиденьях общественных туалетов.

Фото: flickr.com by Familydestinationsguide.com Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор вещей

В ходе исследования были изучены колеса и основания десяти твердых и мягких чемоданов, которые находились на железнодорожном узле в лондонском аэропорту. Под микроскопом были обнаружены различные виды бактерий, включая Staphylococcus, Serratia marcescens и Aspergillus. Эти микроорганизмы могут вызывать пищевые отравления, инфекции и респираторные заболевания.

Особенно грязными оказались мягкие чемоданы, так как их ткань впитывает влагу и грязь, что способствует образованию плесени. Многие путешественники, распаковывая вещи, ставят чемоданы на кровати, столы и полки в отелях, что приводит к распространению бактерий на чистые поверхности.

Микробиологи рекомендуют размещать багаж подальше от кроватей и других чистых поверхностей, а также периодически проводить его тщательную очистку. Для очистки чемоданов можно использовать спиртовые салфетки или влажную ткань с жидким средством для мытья посуды. Грязные колеса следует протирать универсальным чистящим средством, предварительно удалив волосы и волокна ковра, советует dnews.gr.

Эми-Мэй Пойнтер также советует использовать чехлы для чемоданов или надевать на колеса шапочки для душа, чтобы предотвратить распространение бактерий на ковры и постельное белье.

Исследование подчеркивает, что чемоданы являются одним из основных источников загрязнения, которое мы часто упускаем из виду. Хотя чемоданы не представляют смертельной опасности, они могут быть причиной различных заболеваний. Поэтому важно соблюдать правила гигиены и регулярно очищать свои вещи.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.





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