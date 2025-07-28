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От типа стен до кнопки смыва: как выбрать инсталляцию для унитаза без ошибок

Рейтинг лучших инсталляций для унитазов в разных ценовых категориях
6:44
Недвижимость

Подвесные унитазы с инсталляциями — это не только тренд, но и практичное решение для санузлов, особенно если важно сэкономить пространство. Но как правильно выбрать инсталляцию, чтобы она служила долгие годы и не подводила? Давайте разберемся, какие типы инсталляций существуют, на что обратить внимание при их выборе и какие бренды заслуживают доверия.

Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле

Суть инсталляции для унитаза и принципы ее выбора

Инсталляция для унитаза — это конструкция, скрывающая все сантехнические элементы (смывной бачок, трубы и соединения) за стеной. Это позволяет не только улучшить внешний вид санузла, но и увеличить его функциональность.

Преимущества инсталляции

  • Экономия пространства: подвесные модели унитазов занимают меньше места, что идеально для небольших помещений.
  • Эстетика: скрытые от глаз элементы создают более аккуратный и современный вид.
  • Гигиеничность: легкость в уборке, поскольку унитаз не стоит на полу.
  • Долговечность: хорошие инсталляции служат до 30 лет при правильной установке.

Недостатки

  • Трудности в установке: монтировать инсталляцию без профессионала не получится.
  • Цена: такие системы стоят дороже обычных унитазов с подставками.
  • Неудобства в ремонте: в случае поломки конструкцию придется разбирать.

Виды инсталляций для унитазов

Существует несколько типов инсталляций, каждый из которых имеет свои особенности.

Блочный тип

  • Этот тип инсталляции подходит для монтирования унитаза только к капитальной стене. Глубина конструкции не превышает 15 см, ширина — 50-60 см, высота — от 80 до 100 см. Блочная инсталляция удобна для небольших санузлов и легко скрывается за декоративной панелью.

Рамная разновидность

  • Рамная конструкция — это прочная металлическая рама, которая монтируется к полу и стене. Такая система подходит для любого типа стен и может быть установлена в любом месте ванной комнаты. Важно, что эта инсталляция регулируется по высоте, что делает ее универсальной.

Инсталляция для приставного унитаза

  • Для приставных унитазов предусмотрены более простые системы, которые крепятся к передней или задней стенке ниши. Такие инсталляции чаще всего используются для классических унитазов и не требуют скрытого монтажа.

На что обратить внимание при выборе инсталляции

При выборе инсталляции нужно учитывать несколько ключевых моментов.

Материал стен

  • Для кирпичных стен подойдет инсталляция с приставным креплением. Для бетонных стен лучше выбрать рамную конструкцию, которая будет крепиться к полу и стенам. Для гипсокартона требуется усиленная конструкция с дополнительными опорами.

Подходящая модель унитаза

  • Обратите внимание, что инсталляция должна быть совместима с выбранным унитазом. Лучше всего приобретать комплект инсталляции с унитазом от одного производителя, чтобы избежать несовместимости.

Параметры нагрузки

  • Несмотря на визуальную легкость, инсталляции должны выдерживать нагрузку до 400 кг, поэтому важно выбирать качественные металлические рамы от проверенных производителей.

Крепления

  • Крепеж должен быть выполнен из легированной стали или бронзы, чтобы обеспечить долгосрочную надежность конструкции.

Объем смывного бачка

  • Стандартный объем для смывного бачка инсталляций — от 6 до 9 литров. Выбирайте объем в зависимости от вашего комфорта и потребностей, помните, что чем больше объем бачка, тем глубже ниша для монтажа.

Механизм кнопки смыва

  • Выбирайте механическую, пневматическую или электронную кнопку для смыва в зависимости от ваших предпочтений. Механические кнопки более просты в установке и эксплуатации, в то время как электронные могут предложить дополнительные функции и более стильный дизайн.

Производители, которые себя зарекомендовали

На рынке сантехники есть несколько брендов, которые предлагают надежные и качественные инсталляции.

Grohe

  • Немецкий производитель, известный своим качеством и инновациями. Предлагает инсталляции, которые обеспечивают долгосрочную эксплуатацию и бесшумную работу.

Roca

  • Испанская компания, которая представляет сантехнику, сочетающую высокое качество и доступные цены. Продукция Roca востребована во многих странах.

Geberit

  • Швейцарская компания, признанный лидер в области сантехники. Известна своим качественным подходом к производству и инновационным решениям.

Vitra

  • Турецкий бренд, предлагающий стильные и долговечные инсталляции для унитазов. Отличается хорошим соотношением цены и качества.

Cersanit

  • Польский бренд, который завоевал популярность в России. Компания предлагает широкий ассортимент инсталляций для различных потребностей и с разными функциональными особенностями.

Лучшие системы инсталляции для унитазов различных ценовых категорий

Бюджетные инсталляции

  • Cersanit Aqua Smart M 40: от 7 000 руб.
  • Alca plast AM101/1120: от 8 000 руб.
  • Jacob Delafon E29025-NF: от 10 000 руб.

Средний сегмент

  • Grohe Rapid SL 38772001: от 15 000 руб.
  • Berges Wasserhaus Novum L5 040215: от 16 000 руб.
  • Geberit Duofix: от 17 000 руб.

Премиум-сегмент

  • Villeroy&Boch Viconnect 9224 61 00: от 40 000 руб.
  • Tece К440200: от 45 000 руб.
  • Viega Prevista Dry 8524.10 792 831: от 50 000 руб.

Выбор инсталляции зависит от ваших предпочтений, размера санузла и бюджета. Важно учитывать все аспекты — от материала стен до функциональных особенностей механизма смыва. Выбирая инсталляцию, не стоит экономить на качестве, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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