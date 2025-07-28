От типа стен до кнопки смыва: как выбрать инсталляцию для унитаза без ошибок

Рейтинг лучших инсталляций для унитазов в разных ценовых категориях

6:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подвесные унитазы с инсталляциями — это не только тренд, но и практичное решение для санузлов, особенно если важно сэкономить пространство. Но как правильно выбрать инсталляцию, чтобы она служила долгие годы и не подводила? Давайте разберемся, какие типы инсталляций существуют, на что обратить внимание при их выборе и какие бренды заслуживают доверия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле

Суть инсталляции для унитаза и принципы ее выбора

Инсталляция для унитаза — это конструкция, скрывающая все сантехнические элементы (смывной бачок, трубы и соединения) за стеной. Это позволяет не только улучшить внешний вид санузла, но и увеличить его функциональность.

Преимущества инсталляции

Экономия пространства : подвесные модели унитазов занимают меньше места, что идеально для небольших помещений.

: подвесные модели унитазов занимают меньше места, что идеально для небольших помещений. Эстетика : скрытые от глаз элементы создают более аккуратный и современный вид.

: скрытые от глаз элементы создают более аккуратный и современный вид. Гигиеничность : легкость в уборке, поскольку унитаз не стоит на полу.

: легкость в уборке, поскольку унитаз не стоит на полу. Долговечность: хорошие инсталляции служат до 30 лет при правильной установке.

Недостатки

Трудности в установке : монтировать инсталляцию без профессионала не получится.

: монтировать инсталляцию без профессионала не получится. Цена : такие системы стоят дороже обычных унитазов с подставками.

: такие системы стоят дороже обычных унитазов с подставками. Неудобства в ремонте: в случае поломки конструкцию придется разбирать.

Виды инсталляций для унитазов

Существует несколько типов инсталляций, каждый из которых имеет свои особенности.

Блочный тип

Этот тип инсталляции подходит для монтирования унитаза только к капитальной стене. Глубина конструкции не превышает 15 см, ширина — 50-60 см, высота — от 80 до 100 см. Блочная инсталляция удобна для небольших санузлов и легко скрывается за декоративной панелью.

Рамная разновидность

Рамная конструкция — это прочная металлическая рама, которая монтируется к полу и стене. Такая система подходит для любого типа стен и может быть установлена в любом месте ванной комнаты. Важно, что эта инсталляция регулируется по высоте, что делает ее универсальной.

Инсталляция для приставного унитаза

Для приставных унитазов предусмотрены более простые системы, которые крепятся к передней или задней стенке ниши. Такие инсталляции чаще всего используются для классических унитазов и не требуют скрытого монтажа.

На что обратить внимание при выборе инсталляции

При выборе инсталляции нужно учитывать несколько ключевых моментов.

Материал стен

Для кирпичных стен подойдет инсталляция с приставным креплением. Для бетонных стен лучше выбрать рамную конструкцию, которая будет крепиться к полу и стенам. Для гипсокартона требуется усиленная конструкция с дополнительными опорами.

Подходящая модель унитаза

Обратите внимание, что инсталляция должна быть совместима с выбранным унитазом. Лучше всего приобретать комплект инсталляции с унитазом от одного производителя, чтобы избежать несовместимости.

Параметры нагрузки

Несмотря на визуальную легкость, инсталляции должны выдерживать нагрузку до 400 кг, поэтому важно выбирать качественные металлические рамы от проверенных производителей.

Крепления

Крепеж должен быть выполнен из легированной стали или бронзы, чтобы обеспечить долгосрочную надежность конструкции.

Объем смывного бачка

Стандартный объем для смывного бачка инсталляций — от 6 до 9 литров. Выбирайте объем в зависимости от вашего комфорта и потребностей, помните, что чем больше объем бачка, тем глубже ниша для монтажа.

Механизм кнопки смыва

Выбирайте механическую, пневматическую или электронную кнопку для смыва в зависимости от ваших предпочтений. Механические кнопки более просты в установке и эксплуатации, в то время как электронные могут предложить дополнительные функции и более стильный дизайн.

Производители, которые себя зарекомендовали

На рынке сантехники есть несколько брендов, которые предлагают надежные и качественные инсталляции.

Grohe

Немецкий производитель, известный своим качеством и инновациями. Предлагает инсталляции, которые обеспечивают долгосрочную эксплуатацию и бесшумную работу.

Roca

Испанская компания, которая представляет сантехнику, сочетающую высокое качество и доступные цены. Продукция Roca востребована во многих странах.

Geberit

Швейцарская компания, признанный лидер в области сантехники. Известна своим качественным подходом к производству и инновационным решениям.

Vitra

Турецкий бренд, предлагающий стильные и долговечные инсталляции для унитазов. Отличается хорошим соотношением цены и качества.

Cersanit

Польский бренд, который завоевал популярность в России. Компания предлагает широкий ассортимент инсталляций для различных потребностей и с разными функциональными особенностями.

Лучшие системы инсталляции для унитазов различных ценовых категорий

Бюджетные инсталляции

Cersanit Aqua Smart M 40: от 7 000 руб.

от 7 000 руб. Alca plast AM101/1120: от 8 000 руб.

от 8 000 руб. Jacob Delafon E29025-NF: от 10 000 руб.

Средний сегмент

Grohe Rapid SL 38772001: от 15 000 руб.

от 15 000 руб. Berges Wasserhaus Novum L5 040215: от 16 000 руб.

от 16 000 руб. Geberit Duofix: от 17 000 руб.

Премиум-сегмент

Villeroy&Boch Viconnect 9224 61 00: от 40 000 руб.

от 40 000 руб. Tece К440200: от 45 000 руб.

от 45 000 руб. Viega Prevista Dry 8524.10 792 831: от 50 000 руб.

Выбор инсталляции зависит от ваших предпочтений, размера санузла и бюджета. Важно учитывать все аспекты — от материала стен до функциональных особенностей механизма смыва. Выбирая инсталляцию, не стоит экономить на качестве, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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