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Мечтаете об идеальной чистоте? Эти способы избавят вас от пыли на жалюзи

Советы по удалению пыли с жалюзи и подоконников: эффективные методы
1:53
Недвижимость

Пыль на жалюзи и подоконниках — проблема, с которой сталкивается каждый. Независимо от того, насколько часто вы убираете, она всегда возвращается. Но есть способы избежать этого. Рассмотрим, как можно поддерживать чистоту и продлить эффект от уборки.

Окно
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Окно

Первое, что важно помнить — использование неправильных средств для удаления пыли может привести к её накоплению. Например, использование влажных тряпок без предварительного удаления пыли только "заметает" её, создавая слой грязи, который в дальнейшем будет привлекать больше пыли.

Одним из самых эффективных способов, согласно мнению специалистов, является использование антистатических средств. Эти препараты не только удаляют пыль, но и предотвращают её накопление. Вы можете приобрести их в любом магазине, и они обеспечат вам гораздо более долгий эффект. Просто распылите средство на ткани или поверхность подоконника, и пыль будет отскакивать от неё.

Другой метод, который также отлично работает, — использование пылесоса с насадкой для мебели. Этот метод особенно хорош для жалюзи. Применяя щетку, вы легко снимаете пыль с каждого жалюзи, не распространяя её по комнате.

Немалое значение имеет и частота уборки. Идеально, если вы сможете уделять внимание очищению жалюзи хотя бы раз в неделю. Чем меньше пыли, тем легче её убирать.

Не забывайте про микрофибровые салфетки. Они эффективны для удаления пыли с подоконников и жалюзи, не оставляя после себя волокон или разводов. Если использовать их с антистатическими средствами, чистота сохранится надолго.

Используйте эти простые советы, и вам удастся держать дом в чистоте гораздо дольше, чем раньше.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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