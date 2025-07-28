Как заменить ванну на душевую без лишних затрат: советы по выбору и установке

Замена ванны на душевую позволяет заметно уменьшить расходы на водоснабжение

Заменить ванну на душевую кабину или уголок — популярное решение для улучшения функциональности и внешнего вида санузла. В этой статье рассмотрим все важные аспекты, которые стоит учесть при этом процессе: преимущества и недостатки, стоимость, а также советы по выбору между душевым уголком и кабиной.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Какие есть преимущества при замене ванны на душевую

Преимущества такого преобразования очевидны:

Экономия воды : время принятия душа значительно короче, что сокращает расход воды по сравнению с ванной.

: время принятия душа значительно короче, что сокращает расход воды по сравнению с ванной. Сокращение времени на гигиенические процедуры : никаких долгих ожиданий наполнения ванны — моментальный доступ к воде.

: никаких долгих ожиданий наполнения ванны — моментальный доступ к воде. Удобство для малоподвижных людей : душевая зона без бортиков намного удобнее для людей с ограниченной подвижностью.

: душевая зона без бортиков намного удобнее для людей с ограниченной подвижностью. Модный дизайн : современные душевые могут стать стильным акцентом в интерьере.

: современные душевые могут стать стильным акцентом в интерьере. Упрощение ухода : чистка душевой кабины часто проще, чем поддержание ванны в хорошем состоянии.

: чистка душевой кабины часто проще, чем поддержание ванны в хорошем состоянии. Дополнительные функции: некоторые душевые кабины оснащены функциями гидромассажа, сауны и даже радио.

Каковы минусы установки душевой вместо ванны

Однако стоит учитывать и несколько минусов:

Высокая стоимость : демонтаж ванны и установка душевой кабины или уголка может быть достаточно дорогим процессом.

: демонтаж ванны и установка душевой кабины или уголка может быть достаточно дорогим процессом. Необходимость согласования : перепланировка, связанная с изменением сантехники, требует официального разрешения, что занимает время и требует дополнительных затрат.

: перепланировка, связанная с изменением сантехники, требует официального разрешения, что занимает время и требует дополнительных затрат. Невозможность расслабиться в воде : в отличие от ванны, в душе не получится полноценно расслабиться и провести время в воде.

: в отличие от ванны, в душе не получится полноценно расслабиться и провести время в воде. Сложности с стиркой : замачивание и стирка крупных вещей (например, одеял) будет затруднена.

: замачивание и стирка крупных вещей (например, одеял) будет затруднена. Ограниченное пространство для хранения: в душевой кабине зачастую меньше места для хранения средств гигиены и банных принадлежностей.

Кому подойдет душевая без ванны

Это решение отлично подойдет для:

Людей, которые предпочитают душ.

Тех, кто имеет ограниченное время для принятия ванны.

Желающих уменьшить расходы на водоснабжение.

Пожилых людей или инвалидов, которым тяжело преодолевать высокие борта ванны.

Владельцев небольших ванных комнат, которые хотят увеличить пространство.

Тем, кто имеет домашнего питомца и хочет упростить его уход.

Требует ли согласования установка душевой вместо ванной

Да, переустройство, связанное с заменой ванны на душевую, требует согласования. Если ванна была предусмотрена в схеме БТИ, демонтаж и установка душевой могут быть приравнены к перепланировке. Для этого необходимо подать заявление в Жилинспекцию или БТИ и предоставить:

Заявление о согласовании.

Технический паспорт квартиры.

Проект перепланировки, выполненный в соответствии с требованиями.

На что лучше менять ванну — на душевой уголок или душевую кабину

Душевая кабина

Преимущества

Полная герметичность и защита от воды.

Многофункциональность: гидромассаж, сауна, ароматерапия, радио.

Простота монтажа.

Недостатки

Требует много места, что не всегда подходит для маленьких санузлов.

Высокая стоимость и сложность ухода из-за множества деталей.

Душевой уголок

Преимущества

Компактность и возможность установки в небольших помещениях.

Подходит для любого интерьера.

Доступная стоимость и простой монтаж.

Недостатки

Отсутствие дополнительных функций.

Меньше комфорта в использовании по сравнению с полноценной душевой кабиной.

Как заменить ванну на душевую

Процесс включает несколько этапов:

Перекрытие воды .

. Демонтаж ванны : отсоединение труб, отделение ванны от стен.

: отсоединение труб, отделение ванны от стен. Установка душевой кабины или уголка: проверка на герметичность и подключение к канализации.

Для установки душевой без поддона потребуется провести дополнительные работы, такие как стяжка пола и гидроизоляция.

Сколько в среднем стоит поменять ванну на душ в 2025-м году

Стоимость работ зависит от типа душевой и сложности установки:

Душевая кабина : от 70 000 до 150 000 рублей.

: от 70 000 до 150 000 рублей. Душевой уголок : дешевле, от 30 000 рублей.

: дешевле, от 30 000 рублей. Демонтаж ванны и подготовка помещения также добавляют к общей стоимости.

При расчете стоимости учитывайте не только цену на душевое оборудование, но и расходы на демонтаж, согласование с властями, а также возможные дополнительные опции, такие как гидромассаж или дополнительные функции.

Замена ванны на душевую — это не только способ сэкономить место, но и улучшить функциональность ванной комнаты. Выбирайте между душевым уголком и кабиной в зависимости от размеров вашего помещения, потребностей и бюджета.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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