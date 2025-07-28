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Как заменить ванну на душевую без лишних затрат: советы по выбору и установке

Замена ванны на душевую позволяет заметно уменьшить расходы на водоснабжение
Недвижимость

Заменить ванну на душевую кабину или уголок — популярное решение для улучшения функциональности и внешнего вида санузла. В этой статье рассмотрим все важные аспекты, которые стоит учесть при этом процессе: преимущества и недостатки, стоимость, а также советы по выбору между душевым уголком и кабиной.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Какие есть преимущества при замене ванны на душевую

Преимущества такого преобразования очевидны:

  • Экономия воды: время принятия душа значительно короче, что сокращает расход воды по сравнению с ванной.
  • Сокращение времени на гигиенические процедуры: никаких долгих ожиданий наполнения ванны — моментальный доступ к воде.
  • Удобство для малоподвижных людей: душевая зона без бортиков намного удобнее для людей с ограниченной подвижностью.
  • Модный дизайн: современные душевые могут стать стильным акцентом в интерьере.
  • Упрощение ухода: чистка душевой кабины часто проще, чем поддержание ванны в хорошем состоянии.
  • Дополнительные функции: некоторые душевые кабины оснащены функциями гидромассажа, сауны и даже радио.

Каковы минусы установки душевой вместо ванны

Однако стоит учитывать и несколько минусов:

  • Высокая стоимость: демонтаж ванны и установка душевой кабины или уголка может быть достаточно дорогим процессом.
  • Необходимость согласования: перепланировка, связанная с изменением сантехники, требует официального разрешения, что занимает время и требует дополнительных затрат.
  • Невозможность расслабиться в воде: в отличие от ванны, в душе не получится полноценно расслабиться и провести время в воде.
  • Сложности с стиркой: замачивание и стирка крупных вещей (например, одеял) будет затруднена.
  • Ограниченное пространство для хранения: в душевой кабине зачастую меньше места для хранения средств гигиены и банных принадлежностей.

Кому подойдет душевая без ванны

Это решение отлично подойдет для:

  • Людей, которые предпочитают душ.
  • Тех, кто имеет ограниченное время для принятия ванны.
  • Желающих уменьшить расходы на водоснабжение.
  • Пожилых людей или инвалидов, которым тяжело преодолевать высокие борта ванны.
  • Владельцев небольших ванных комнат, которые хотят увеличить пространство.
  • Тем, кто имеет домашнего питомца и хочет упростить его уход.

Требует ли согласования установка душевой вместо ванной

Да, переустройство, связанное с заменой ванны на душевую, требует согласования. Если ванна была предусмотрена в схеме БТИ, демонтаж и установка душевой могут быть приравнены к перепланировке. Для этого необходимо подать заявление в Жилинспекцию или БТИ и предоставить:

  • Заявление о согласовании.
  • Технический паспорт квартиры.
  • Проект перепланировки, выполненный в соответствии с требованиями.

На что лучше менять ванну — на душевой уголок или душевую кабину

Душевая кабина

Преимущества

  • Полная герметичность и защита от воды.
  • Многофункциональность: гидромассаж, сауна, ароматерапия, радио.
  • Простота монтажа.

Недостатки

  • Требует много места, что не всегда подходит для маленьких санузлов.
  • Высокая стоимость и сложность ухода из-за множества деталей.

Душевой уголок

Преимущества

  • Компактность и возможность установки в небольших помещениях.
  • Подходит для любого интерьера.
  • Доступная стоимость и простой монтаж.

Недостатки

  • Отсутствие дополнительных функций.
  • Меньше комфорта в использовании по сравнению с полноценной душевой кабиной.

Как заменить ванну на душевую

Процесс включает несколько этапов:

  • Перекрытие воды.
  • Демонтаж ванны: отсоединение труб, отделение ванны от стен.
  • Установка душевой кабины или уголка: проверка на герметичность и подключение к канализации.

Для установки душевой без поддона потребуется провести дополнительные работы, такие как стяжка пола и гидроизоляция.

Сколько в среднем стоит поменять ванну на душ в 2025-м году

Стоимость работ зависит от типа душевой и сложности установки:

  • Душевая кабина: от 70 000 до 150 000 рублей.
  • Душевой уголок: дешевле, от 30 000 рублей.
  • Демонтаж ванны и подготовка помещения также добавляют к общей стоимости.

При расчете стоимости учитывайте не только цену на душевое оборудование, но и расходы на демонтаж, согласование с властями, а также возможные дополнительные опции, такие как гидромассаж или дополнительные функции.

Замена ванны на душевую — это не только способ сэкономить место, но и улучшить функциональность ванной комнаты. Выбирайте между душевым уголком и кабиной в зависимости от размеров вашего помещения, потребностей и бюджета.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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