Для настоящих ценителей уединения: коттедж на острове с летним бассейном и личным пирсом

Частный остров с коттеджем на реке Черная: уникальная недвижимость в Сургуте

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Сургуте появилась уникальная недвижимость, которая, по словам владельца, превращает жизнь на реке Черная в настоящую сказку. Это коттедж, расположенный на частном острове в районе дач, предлагает не только уединение, но и все удобства для круглогодичного проживания. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а также множество неожиданных бонусов.

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

Удобства и особенности

На территории острова, площадью десяти соток, помимо самого коттеджа, размещены баня и гостевой дом. Все постройки выполнены из 200-го бурса на винтах, что делает их не только прочными, но и устойчивыми к изменениям погодных условий. Внутри коттеджа установлена мебель, изготовленная по индивидуальным проектам, а для особой атмосферы предусмотрены два камина.

Хозяин объекта делится, что на территории также есть летняя палатка с кулинарной системой гриль/тындыр, сезонный бассейн-джакузи (работает при температуре до -5°C), личный пирс, а также навес для авто или другой техники. Все эти элементы делают остров по-настоящему уникальным местом для проживания.

Что скрывает остров

Хотя владельцем недвижимости не были опубликованы фотографии интерьера, виды коттеджа с воды можно увидеть на представленных изображениях. На острове предусмотрено видеонаблюдение и декоративное освещение, что добавляет дополнительное ощущение безопасности и уюта. Добраться на остров можно по мостику, а также через пирс, что обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Рынок недвижимости: новые горизонты

Продажа коттеджа на частном острове представляет собой редкость на рынке недвижимости. Это уникальное предложение идеально подходит для тех, кто мечтает об уединении и комфорте в одном месте, не отказываясь от современных удобств, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Котте́дж (от англ. cottage) — индивидуальный городской или сельский малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли для постоянного или временного проживания одной нуклеарной семьи.



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