Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готические шедевры Европы: Нотр-Дам, Кёльнский и Миланский соборы — гиды
Мичурин 87 лет назад запретил сажать тополь, осину и орех рядом с домом
Идеальный партнёр для Марго Овсянниковой: неожиданные предпочтения певицы
Римский аквариум: 20 лет строительства, 100 млн евро и почти банкротство
В Госдуме прокомментировали новый способ повышения рождаемости
Кабачки с помидорами и сыром: легкая закуска с прованскими травами
Учёные назвали грибы причиной радиации у чернобыльских кабанов спустя 40 лет
Эколог Рыбальченко объяснил риски трифторуксусной кислоты в осадках
Водолацкий: прекращение огня до 48 часов не позволит ВСУ усилить позиции

Для настоящих ценителей уединения: коттедж на острове с летним бассейном и личным пирсом

Частный остров с коттеджем на реке Черная: уникальная недвижимость в Сургуте
2:02
Недвижимость

В Сургуте появилась уникальная недвижимость, которая, по словам владельца, превращает жизнь на реке Черная в настоящую сказку. Это коттедж, расположенный на частном острове в районе дач, предлагает не только уединение, но и все удобства для круглогодичного проживания. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания, а также множество неожиданных бонусов.

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Удобства и особенности

На территории острова, площадью десяти соток, помимо самого коттеджа, размещены баня и гостевой дом. Все постройки выполнены из 200-го бурса на винтах, что делает их не только прочными, но и устойчивыми к изменениям погодных условий. Внутри коттеджа установлена мебель, изготовленная по индивидуальным проектам, а для особой атмосферы предусмотрены два камина.

Хозяин объекта делится, что на территории также есть летняя палатка с кулинарной системой гриль/тындыр, сезонный бассейн-джакузи (работает при температуре до -5°C), личный пирс, а также навес для авто или другой техники. Все эти элементы делают остров по-настоящему уникальным местом для проживания.

Что скрывает остров

Хотя владельцем недвижимости не были опубликованы фотографии интерьера, виды коттеджа с воды можно увидеть на представленных изображениях. На острове предусмотрено видеонаблюдение и декоративное освещение, что добавляет дополнительное ощущение безопасности и уюта. Добраться на остров можно по мостику, а также через пирс, что обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Рынок недвижимости: новые горизонты

Продажа коттеджа на частном острове представляет собой редкость на рынке недвижимости. Это уникальное предложение идеально подходит для тех, кто мечтает об уединении и комфорте в одном месте, не отказываясь от современных удобств, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Котте́дж (от англ. cottage) — индивидуальный городской или сельский малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли для постоянного или временного проживания одной нуклеарной семьи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Новое открытие в кардиологии: трикаприн снижает триглицериды в артериях при редком заболевании Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Лермонтовская галерея в Пятигорске: архитектурное наследие и историческая значимость — гиды
Таиланд выкатил украинских монстров: старые танки Т-84 рвутся в бой против Камбоджи
Гастроэнтеролог Харлов: постоянная тошнота может указывать на гастрит или интоксикацию
ПП смузи для завтрака: рецепт с бананами, яблоками и шпинатом
7 добавок, которые помогут ускорить рост волос и улучшить их здоровье
Volkswagen под ударом: пошлины Трампа вызвали пересмотр финансовых целей
Старые покрышки: как они могут стать полезными в гараже и при покраске дисков
В Госдуме заявили, что Россия не готова к встрече с Зеленским на высшем уровне
Татьяна Буланова снова радует молодёжь: секреты её популярности
Проблемы с дыханием и аппетитом являются признаками приближающейся смерти кошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.