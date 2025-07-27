7 вещей, которые никогда не стоит хранить под раковиной: советы для кухни и ванной

Чистящие средства под раковиной могут быть опасны для детей и животных

4:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотя пространство под раковиной может казаться удобным местом для хранения множества вещей, важно помнить, что влажность и ограниченный доступ света могут повредить многие предметы. В этой статье расскажем, что точно не стоит хранить под раковиной и какие вещи лучше переместить в более подходящие места.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пространство под раковиной с чистящими средствами

Мелкая кухонная техника

Почему не стоит

Мультиварка, блендер или скороварка — это техника, которая не должна стоять в месте с повышенной влажностью. Влага, которая может просочиться из раковины, может повредить электронику. Храните технику в сухих местах, например, в шкафах или на полках.

Рекомендации

Разместите технику в шкафах на кухне или в гараже (при условии низкой влажности).

Используйте контейнеры, чтобы избежать попадания влаги.

Бумажная продукция

Почему не стоит

Пакеты, бумажные полотенца и салфетки не должны находиться вблизи раковины, так как они легко намокают и быстро портятся. Влага может привести к тому, что бумага начнет слипаться, теряя свои свойства.

Рекомендации

Храните бумажные изделия в кладовой или в другом сухом месте.

Для организации под раковиной используйте легкие пластиковые контейнеры, чтобы все было на месте.

Капсулы для посудомоечной машины

Почему не стоит

Хотя капсулы для посудомоечной машины могут казаться идеальными для хранения под раковиной, это не лучший выбор. Если в доме есть дети или животные, такие капсулы могут быть в зоне легкого доступа, что делает их небезопасными.

Рекомендации

Храните капсулы на высокой полке в ванной или в другом недоступном месте.

Используйте герметичные контейнеры для дополнительной безопасности.

Чистящие средства и легковоспламеняющиеся продукты

Почему не стоит

Многие чистящие средства содержат химические вещества, которые могут быть опасны для здоровья, особенно если они попадут в руки детей. Влага под раковиной может повредить упаковку и ускорить их разрушение. Также не стоит хранить под раковиной легковоспламеняющиеся вещества, такие как спирт и аэрозоли.

Рекомендации

Чистящие средства следует хранить в закрытых контейнерах, подальше от детей и животных.

Для более безопасного хранения используйте полки или шкафы, расположенные подальше от водных источников.

Продукты питания: картофель, лук, морковь

Почему не стоит

Повышенная влажность под раковиной может быстро испортить такие продукты, как картофель, лук и морковь. Влага ускоряет их гниение, а это приводит к неприятным запахам и ухудшению качества.

Рекомендации

Храните продукты в кладовой, на балконе или в другом сухом месте.

Используйте специальные контейнеры для хранения овощей, которые обеспечивают хорошую вентиляцию.

Постельное белье

Почему не стоит

Постельное белье, хранящееся под раковиной, может подвергаться воздействию влаги и плесени. Это не только разрушит ткань, но и приведет к появлению неприятного запаха.

Рекомендации

Постельное белье лучше хранить в сухих шкафах или на полках.

Для хранения используйте специальные чехлы или пластиковые контейнеры.

Косметика

Почему не стоит

Несмотря на то, что косметика не занимает много места, она не должна храниться под раковиной. Влага и перепады температуры могут повредить средства, особенно если они хранятся в открытых упаковках.

Рекомендации

Храните косметику в сухом месте, где не будет высокой влажности и перепадов температуры.

Используйте специальные контейнеры или органайзеры для удобного хранения в ванной комнате.

Подводим итоги

Когда речь идет о хранении вещей под раковиной, важно помнить, что это место подходит далеко не для всех предметов. Чтобы избежать повреждений и порчи вещей, старайтесь не хранить там:

Мелкую технику.

Бумажные изделия.

Капсулы для посудомоечной машины.

Чистящие средства и легковоспламеняющиеся вещества.

Продукты питания.

Постельное белье.

Косметику.

Заменив эти вещи более подходящими местами для хранения, вы не только продлите срок службы своих предметов, но и улучшите гигиену и порядок в вашем доме.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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