Затопило квартиру во время дождя? Пошаговый план действий, чтобы минимизировать ущерб

Экспертные советы, как минимизировать ущерб при затоплении квартиры

5:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Июльские дожди — это не только долгожданное освежение, но и проверка на прочность для многих многоквартирных домов. К сожалению, затопления — частая проблема, которая затрудняет жизнь жителям и новостроек, и старых домов. Как правильно реагировать и минимизировать ущерб, если вода уже попала в квартиру? Вот несколько шагов, которые помогут вам быстро решить проблему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затопление в квартире

Отключите электричество

Прежде всего, позаботьтесь о своей безопасности! Вода — отличный проводник электричества, поэтому первым делом отключите все электроприборы из розеток. Это важно для предотвращения короткого замыкания или даже поражения электрическим током.

Найдите электрощиток в коридоре, прихожей или на лестничной клетке.

Если у вас автоматические тумблеры, просто переведите их в положение "Выкл".

В старых домах могут быть керамические пробки. Если на них есть кнопка — нажмите её. Если нет, аккуратно выкрутите пробку.

Если вы не уверены, лучше оставьте приборы в розетках и просто выключите основной автомат.

Защитите отделку и вещи

Пока вы не разобрались с источником протечки, важно предотвратить дальнейший ущерб.

Подставьте емкости (тазы, кастрюли, ведра) под падающую воду, чтобы минимизировать повреждения мебели, пола и других предметов.

Если вода капает на телевизор или электроприборы, срочно переместите их в безопасное место.

Выясните причину затопления

Задача — понять, откуда пришла вода. Это поможет вам определить, кто виноват в происшествии и как дальше действовать.

Если соседи сверху сухие, а за окном ливень, скорее всего, вода попала через течащую крышу или трещины в стенах.

Обратите внимание на оконные и балконные блоки — именно они часто становятся слабым местом во время дождей.

Проверьте инженерные узлы: вентиляцию, трубы, электрощитки — они тоже могут пропускать воду.

Свяжитесь с управляющей компанией (УК)

Когда стало ясно, что вода продолжает поступать, срочно обращайтесь в управляющую компанию.

Найдите контактные данные УК: они указаны в квитанциях ЖКХ, можно найти в системе ГИС или через Дом. МинЖКХ.

Объясните ситуацию, заявите о неотложности проблемы, чтобы с вами связался оператор без задержек.

Звоните в аварийную службу, если затопление произошло в экстренном режиме.

Зафиксируйте ущерб

Документирование ущерба — важный шаг, который поможет вам в дальнейшем.

Снимите видеоролик и сделайте фото всех повреждений: течь, пострадавшая мебель, поврежденные обои.

Чеки на пострадавшие предметы (например, на мебель или технику) могут быть полезными для компенсации ущерба.

Зафиксируйте точное время возникновения проблемы — оно должно быть указано в акте.

Составьте акт о заливах

Управляющая компания обязана составить акт о заливе квартиры в течение 12 часов после обращения в аварийную службу. Это важный документ для дальнейших действий.

В акте должны быть указаны причины протечки, объем ущерба и все обстоятельства.

Если УК не пришла вовремя, составьте акт самостоятельно с помощью соседей (они могут быть свидетелями).

Не забудьте, что акт должен быть подписан соседями и содержать их контактные данные.

Обратитесь в страховую компанию

Если ваша квартира застрахована, сразу же обратитесь в страховую компанию для возмещения ущерба. Это можно делать одновременно с подачей иска в суд.

Сохраняйте все документы и доказательства ущерба (фото, акты, чеки), чтобы не возникло проблем с компенсацией.

Подача иска в суд

Если УК или застройщик отказываются возмещать ущерб, следующим шагом будет подача иска в суд.

Для подачи иска вам может понадобиться независимая экспертиза. Ее проводят оценщики, зарегистрированные в реестре саморегулируемых организаций.

В иске вы можете потребовать компенсации не только ущерба, но и расходов на суд, экспертизу и другие понесенные убытки.

Получение решения суда

Процесс может занять длительное время, так как потребуется судебная экспертиза для установления причины затопления.

Если суд вынесет решение в вашу пользу, вы получите компенсацию ущерба, а также, возможно, моральный вред.

Если решение суда первой инстанции не удовлетворяет вас, можно подать апелляцию.

Профилактика затоплений в будущем

Чтобы избежать повторения ситуации, следите за состоянием вашего дома и квартиры:

Регулярно проверяйте состояние стен, особенно на верхних этажах.

Обсуждайте с соседями вопросы о состоянии крыши, оконных блоков и общих трубопроводов.

Используйте домовые чаты для сбора информации о проблемах и координации действий с УК.

Затопление — стрессовая ситуация, но правильно действуя, можно минимизировать ущерб и вернуть своё имущество в прежнее состояние!

Уточнения

Управля́ющая компа́ния в России — коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления.



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