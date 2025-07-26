Не спешите с уборкой: 7 предметов, которые не стоит выбрасывать из гаража

Генеральная уборка в гараже — это отличный способ освободить пространство, но будьте осторожны! Некоторые вещи, которые на первый взгляд кажутся ненужным хламом, могут пригодиться в будущем или требуют особой утилизации. Чтобы избежать ошибок и не пополнить свалку, важно знать, какие предметы стоит оставить. Давайте разберемся, какие вещи из гаража не должны попасть в мусор.
Никогда не выбрасывайте остатки краски, растворителей и разбавителей в обычный мусор. Особенно это касается состава на масляной основе. Такие вещества могут быть не только экологически вредными, но и пожароопасными. Вот что нужно сделать:
После ремонта в гараже часто остаются обрезки плитки, гипсокартон, доски и другие строительные материалы. Не спешите их выбрасывать! Эти остатки могут пригодиться:
Если у вас есть старые канистры с бензином, ни в коем случае не выбрасывайте их в мусор. Бензин легко воспламеняется, а пары могут быть взрывоопасными. Чтобы безопасно избавиться от старого топлива:
В гараже могут лежать старые садовые инструменты, электроинструменты и другие вещи, которые давно не использовались. Это не повод избавляться от них! Вместо того чтобы выбрасывать, попробуйте:
Фотоальбомы, письма, сувениры и другие памятные вещи часто оказываются в гараже, где мы забываем о них. Не спешите их выбрасывать — это может быть ценным наследием. Защитите их с помощью:
Пульт от старого телевизора, беспроводные наушники, бесполезные кассетные плееры — всё это может содержать компоненты, которые опасны для здоровья и окружающей среды. Никогда не выбрасывайте старую электронику в мусор. Лучше всего:
Если в гараже лежат старые люминесцентные лампы, будьте осторожны. Они содержат ртуть, которая представляет опасность при неправильной утилизации. Чтобы безопасно избавиться от старых ламп:
Теперь, когда вы знаете, что именно не стоит выбрасывать, можно безопасно и с умом организовать уборку в гараже. Некоторые вещи можно переработать, другие — сохранить для будущих нужд, а для опасных отходов существует специализированная утилизация. Следуя этим простым рекомендациям, вы не только наводите порядок, но и заботитесь о безопасности и окружающей среде.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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