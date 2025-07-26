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Не спешите с уборкой: 7 предметов, которые не стоит выбрасывать из гаража

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Недвижимость

Генеральная уборка в гараже — это отличный способ освободить пространство, но будьте осторожны! Некоторые вещи, которые на первый взгляд кажутся ненужным хламом, могут пригодиться в будущем или требуют особой утилизации. Чтобы избежать ошибок и не пополнить свалку, важно знать, какие предметы стоит оставить. Давайте разберемся, какие вещи из гаража не должны попасть в мусор.

Старая электроника в гараже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая электроника в гараже

Остатки краски и растворителей: опасные отходы

Никогда не выбрасывайте остатки краски, растворителей и разбавителей в обычный мусор. Особенно это касается состава на масляной основе. Такие вещества могут быть не только экологически вредными, но и пожароопасными. Вот что нужно сделать:

  • Проверьте пункты приёма опасных отходов в вашем городе.
  • Не храните открытые банки с краской и растворителями в неподобающих местах — они могут испаряться и привести к загрязнению.
  • Если у вас нет пункта приёма в округе, уточните, принимают ли такие материалы в вашем местном пожарном депо.

Строительные материалы: пригодятся для мелких починок

После ремонта в гараже часто остаются обрезки плитки, гипсокартон, доски и другие строительные материалы. Не спешите их выбрасывать! Эти остатки могут пригодиться:

  • Для ремонтов и починок в будущем.
  • В случае, если материалы уже сняты с производства, их может быть сложно найти снова.
  • Сохраняйте только качественные и подходящие материалы, ведь они могут стать основой для новых проектов.

Старые канистры с бензином: не рискуйте безопасностью

Если у вас есть старые канистры с бензином, ни в коем случае не выбрасывайте их в мусор. Бензин легко воспламеняется, а пары могут быть взрывоопасными. Чтобы безопасно избавиться от старого топлива:

  • Сдайте канистры в специализированный пункт утилизации опасных отходов.
  • Некоторые пожарные части принимают старое топливо. Уточните, есть ли такая услуга в вашем районе.

Редко используемые инструменты: пусть они останутся, они пригодятся

В гараже могут лежать старые садовые инструменты, электроинструменты и другие вещи, которые давно не использовались. Это не повод избавляться от них! Вместо того чтобы выбрасывать, попробуйте:

  • Организовать хранение: храните инструменты в труднодоступных местах, чтобы они не занимали лишнее пространство, но были под рукой, когда понадобятся.
  • Ремонтировать инструменты при необходимости, чтобы они служили долго.

Сентиментальные вещи: семейные ценности и воспоминания

Фотоальбомы, письма, сувениры и другие памятные вещи часто оказываются в гараже, где мы забываем о них. Не спешите их выбрасывать — это может быть ценным наследием. Защитите их с помощью:

  • Герметичных контейнеров, чтобы предотвратить попадание влаги, пыли или вредителей.
  • Организуйте хранение в безопасном месте, чтобы эти вещи всегда были в сохранности.

Старая электроника: сдавайте на утилизацию

Пульт от старого телевизора, беспроводные наушники, бесполезные кассетные плееры — всё это может содержать компоненты, которые опасны для здоровья и окружающей среды. Никогда не выбрасывайте старую электронику в мусор. Лучше всего:

  • Сдать её в центр утилизации электроники, где безопасно разберут все компоненты.
  • Удалить батареи и правильно утилизировать их отдельно, так как они могут содержать вредные вещества.

Лампочки: утилизация ртутных опасных отходов

Если в гараже лежат старые люминесцентные лампы, будьте осторожны. Они содержат ртуть, которая представляет опасность при неправильной утилизации. Чтобы безопасно избавиться от старых ламп:

  • Не выбрасывайте их в обычный мусор, а сдайте в специальные пункты приёма.
  • Некоторые строительные магазины или службы утилизации принимают такие лампы, так что уточните информацию заранее.

Теперь, когда вы знаете, что именно не стоит выбрасывать, можно безопасно и с умом организовать уборку в гараже. Некоторые вещи можно переработать, другие — сохранить для будущих нужд, а для опасных отходов существует специализированная утилизация. Следуя этим простым рекомендациям, вы не только наводите порядок, но и заботитесь о безопасности и окружающей среде.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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