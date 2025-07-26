Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибочные способы экономии топлива: что не стоит делать для уменьшения расхода
Загадочное отсутствие Дмитрия Диброва на празднике — как это связано с домыслами о разводе?
Пилот Delta задержан в Стокгольме по подозрению в употреблении алкоголя
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита
Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды

Старая подушка может быть опасной: узнайте, что она на самом деле делает с вашим здоровьем

Старые подушки могут стать причиной проблем с кожей и затруднённого дыхания
4:18
Недвижимость

Подушка — это один из самых важных аксессуаров для полноценного сна. Однако, несмотря на её важность, многие продолжают использовать старые подушки, даже не задумываясь о том, как часто их нужно менять. Учёные и эксперты по здоровому сну утверждают, что старые подушки могут быть источником различных проблем, от болей в позвоночнике до кожных заболеваний. Рассмотрим, как часто и почему нужно менять подушку, чтобы ваш сон был комфортным и безопасным.

Старая подушка с желтым пятном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая подушка с желтым пятном

Когда пора менять подушку

Затруднённое дыхание

Одна из главных причин, почему старую подушку стоит выбросить, — это её деформация со временем. Подушки теряют свою форму и начинают плохо поддерживать голову и шею, что приводит к нарушению нормального положения позвоночника во время сна.

Если подушка проминается, голова может оказаться в неправильном положении, что вызывает затруднение дыхания, особенно у людей с искривленной носовой перегородкой. Это затруднённое дыхание не только нарушает качество сна, но и вызывает утреннюю усталость.

Проблемы с кожей

Подушка — это место, где накапливаются остатки кожного сала, омертвевшие клетки кожи, средства для укладки волос и даже ночные кремы. Всё это создаёт "выгребную яму", которая становится благоприятной средой для пылевых клещей и других микроскопических паразитов.

Неудивительно, что на старых подушках могут появляться пятна, а ваше лицо — воспаления или акне. Поэтому, если подушка пожелтела или появились пятна, её пора выбрасывать.

Пылевые клещи

Пылевые клещи — это настоящая угроза для здоровья, особенно для людей, страдающих аллергиями. За два года на вашей подушке может накопиться до 10% её веса в виде мертвых пылевых клещей и их продуктов жизнедеятельности. Эти микроскопические паразиты часто становятся причиной аллергических реакций и проблем с дыханием.

Чтобы уменьшить количество пылевых клещей, важно регулярно обновлять подушки и стирать их в горячей воде. Также можно использовать парогенератор для уничтожения пылевых клещей.

Как понять, что подушку пора выбросить

Подушка потеряла форму

  • Если вы заметили, что подушка стала плоской и её нужно постоянно взбивать или она не восстанавливает свою форму после того, как вы её сложили, это явный признак того, что её срок службы истёк. Правильная подушка должна возвращать свою форму и обеспечивать поддержку шеи.

Потеря комфорта

  • Если вам не хватает поддержки подушки и вам приходится подкладывать руку под голову или сгребать её в кучку, это ещё один сигнал, что пора менять её на новую.

Появление запахов или пятен

  • Как только подушка начинает источать неприятный запах или на ней появляются пятна, её необходимо заменить. Это может быть признаком накопления пыли, бактерий или других загрязнений, которые невозможно вывести даже после стирки.

Лайфхаки для ухода за подушкой

Чтобы подушка служила дольше, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  • Переворачивайте подушку: регулярно переворачивайте подушку и взбивайте её перед сном, чтобы она не теряла форму.
  • Стирайте подушку: регулярная стирка подушки помогает избавиться от загрязнений и пыли. Лучше стирать подушку в горячей воде и использовать моющие средства, которые помогут уничтожить пылевых клещей.
  • Проверка состояния: после стирки сложите подушку пополам. Если она не восстанавливает свою форму, это означает, что подушка больше не выполняет свою функцию и пора её заменить.

Хотя многие люди не задумываются о замене подушки, это очень важный аспект здорового сна. Старые и изношенные подушки могут привести к болям в шее, проблемам с дыханием и кожными заболеваниями. Регулярно меняя подушку и следя за её состоянием, вы обеспечите себе комфортный и здоровый сон, который будет способствовать лучшему самочувствию.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы
Секрет бодрости и долголетия: добавьте в кофе всего один ингредиент и удивитесь результату
Как правильно ухаживать за клематисом: советы агронома для пышного цветения
Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита
Дефицит калорий: механизм действия, эффективность и безопасность для снижения веса
Эффективное средство для мытья полов, которое можно приготовить дома с помощью соли и соды
Пышные брови с дугами: тренд, который подходит для любого типа лица
Стычкин рассказал о стоп-слове в браке с Сутуловой и отношении к абьюзу
Жара в Риме: туристы теряют сознание, гиды просят изменить часы работы
Опасность отравления кабачками: важные признаки и советы по безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.