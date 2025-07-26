Старая подушка может быть опасной: узнайте, что она на самом деле делает с вашим здоровьем

Старые подушки могут стать причиной проблем с кожей и затруднённого дыхания

4:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подушка — это один из самых важных аксессуаров для полноценного сна. Однако, несмотря на её важность, многие продолжают использовать старые подушки, даже не задумываясь о том, как часто их нужно менять. Учёные и эксперты по здоровому сну утверждают, что старые подушки могут быть источником различных проблем, от болей в позвоночнике до кожных заболеваний. Рассмотрим, как часто и почему нужно менять подушку, чтобы ваш сон был комфортным и безопасным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Старая подушка с желтым пятном

Когда пора менять подушку

Затруднённое дыхание

Одна из главных причин, почему старую подушку стоит выбросить, — это её деформация со временем. Подушки теряют свою форму и начинают плохо поддерживать голову и шею, что приводит к нарушению нормального положения позвоночника во время сна.

Если подушка проминается, голова может оказаться в неправильном положении, что вызывает затруднение дыхания, особенно у людей с искривленной носовой перегородкой. Это затруднённое дыхание не только нарушает качество сна, но и вызывает утреннюю усталость.

Проблемы с кожей

Подушка — это место, где накапливаются остатки кожного сала, омертвевшие клетки кожи, средства для укладки волос и даже ночные кремы. Всё это создаёт "выгребную яму", которая становится благоприятной средой для пылевых клещей и других микроскопических паразитов.

Неудивительно, что на старых подушках могут появляться пятна, а ваше лицо — воспаления или акне. Поэтому, если подушка пожелтела или появились пятна, её пора выбрасывать.

Пылевые клещи

Пылевые клещи — это настоящая угроза для здоровья, особенно для людей, страдающих аллергиями. За два года на вашей подушке может накопиться до 10% её веса в виде мертвых пылевых клещей и их продуктов жизнедеятельности. Эти микроскопические паразиты часто становятся причиной аллергических реакций и проблем с дыханием.

Чтобы уменьшить количество пылевых клещей, важно регулярно обновлять подушки и стирать их в горячей воде. Также можно использовать парогенератор для уничтожения пылевых клещей.

Как понять, что подушку пора выбросить

Подушка потеряла форму

Если вы заметили, что подушка стала плоской и её нужно постоянно взбивать или она не восстанавливает свою форму после того, как вы её сложили, это явный признак того, что её срок службы истёк. Правильная подушка должна возвращать свою форму и обеспечивать поддержку шеи.

Потеря комфорта

Если вам не хватает поддержки подушки и вам приходится подкладывать руку под голову или сгребать её в кучку, это ещё один сигнал, что пора менять её на новую.

Появление запахов или пятен

Как только подушка начинает источать неприятный запах или на ней появляются пятна, её необходимо заменить. Это может быть признаком накопления пыли, бактерий или других загрязнений, которые невозможно вывести даже после стирки.

Лайфхаки для ухода за подушкой

Чтобы подушка служила дольше, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Переворачивайте подушку : регулярно переворачивайте подушку и взбивайте её перед сном, чтобы она не теряла форму.

: регулярно переворачивайте подушку и взбивайте её перед сном, чтобы она не теряла форму. Стирайте подушку : регулярная стирка подушки помогает избавиться от загрязнений и пыли. Лучше стирать подушку в горячей воде и использовать моющие средства, которые помогут уничтожить пылевых клещей.

: регулярная стирка подушки помогает избавиться от загрязнений и пыли. Лучше стирать подушку в горячей воде и использовать моющие средства, которые помогут уничтожить пылевых клещей. Проверка состояния: после стирки сложите подушку пополам. Если она не восстанавливает свою форму, это означает, что подушка больше не выполняет свою функцию и пора её заменить.

Хотя многие люди не задумываются о замене подушки, это очень важный аспект здорового сна. Старые и изношенные подушки могут привести к болям в шее, проблемам с дыханием и кожными заболеваниями. Регулярно меняя подушку и следя за её состоянием, вы обеспечите себе комфортный и здоровый сон, который будет способствовать лучшему самочувствию.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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