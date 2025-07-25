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Секрет защиты одежды от моли — у вас уже есть эта трава на кухне

Эффективность лаврового листа: отпугивание моли и других насекомых с кухни
2:26
Недвижимость

Моль — это настоящий враг гардероба, особенно если в нем есть вещи из натуральных тканей. Но есть простой способ предотвратить ее вторжение, не используя химические средства. Оказывается, лавровый лист — это натуральный защитник вашего гардероба, и он наверняка есть в вашем кухонном шкафу.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Давайте начнем с того, что сами взрослые особи моли не наносят вреда, однако их личинки — это уже совсем другая история. Эти маленькие вредители питаются кератином, который присутствует в таких материалах, как шерсть, шелк, кашемир, а также человеческие волосы и даже отмершие клетки кожи. Они могут разрушить ваши самые дорогие вещи, если вовремя не позаботиться о защите. Но как этого избежать?

Простой и эффективный способ — это использование лаврового листа. Просто разложите несколько листочков в мешочке или в марле и повесьте их в шкаф. Это поможет создать запах, который отпугнет моль, не давая ей возможности отложить яйца. Лавровый лист издает горьковатый запах, который моль просто не переносит. Его натуральное эфирное масло — эвкалиптол — является мощным отпугивателем не только для моли, но и для других насекомых, таких как тараканы и мухи.

Для большего эффекта можно немного измельчить лавровые листья, чтобы усилить аромат. Обновлять их стоит каждые 4-6 недель, чтобы сохранить их эффективность. Это простое, но действенное решение поможет вам сохранить свою одежду в безопасности и без лишних затрат.

Если вы хотите еще больше усилий, чтобы убедиться в защите, можно использовать специальный пакет для хранения одежды от моли. А вот дополнительные советы от популярной блогерши Шантель Милы:

  • Положите лавровые листья в кладовую для защиты от складских клопов.
  • Отварите лавровый лист с гвоздикой для естественного аромата в блюдах.
  • Сделайте натуральное средство от насекомых, добавив лавровый лист в пульверизатор — этого хватит примерно на месяц.

Таким образом, лавр не только придаст вашим блюдам приятный аромат, но и поможет в борьбе с насекомыми в вашем доме. С такой природной защитой можно забыть о моли и других вредных насекомых.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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