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Почему дверные ручки ванной — это настоящая скрытая угроза для здоровья в вашем доме

Рекомендации по чистке дверных ручек ванной комнаты: сколько раз в день и чем
2:36
Недвижимость
ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

Когда в последний раз вы обратили внимание на дверные ручки в ванной? Вряд ли, правда? Мы часто игнорируем этот элемент, пока не заметим загрязнение или налет. Однако дверные ручки — это не просто детали интерьера, это точки, которые ежедневно подвергаются воздействию микробов и грязи. Особенно важно уделять внимание гигиене этих элементов, ведь они часто становятся переносчиками бактерий, которые могут повлиять на здоровье.

Как часто нужно чистить дверные ручки ванной

Частота чистки дверных ручек зависит от ряда факторов, таких как количество людей, пользующихся ванной, и общий уровень загрязненности. В домах с детьми или в случаях, когда руки часто бывают грязными, лучше проводить уборку ежедневно. Такая мера существенно снижает риск распространения инфекций и заболеваний.

Для офисов и общественных туалетов важно увеличивать частоту уборки. Особенно в местах с большим количеством людей. Частая чистка помогает поддерживать ванную комнату в гигиеничном состоянии, предотвращая накопление грязи и бактерий.

Лучшие методы чистки дверных ручек

Очистка дверных ручек может быть эффективной и легкой задачей. Использование дезинфицирующих средств — это простое и надежное решение, которое уничтожает микробы и предотвращает их распространение. Также можно использовать экологичные растворы из уксуса и воды или смеси с пищевой содой, которые помогут справиться с загрязнениями и бактериями.

При чистке важно помнить о защите: используйте одноразовые салфетки или чистые тряпки, чтобы не перенести микробы с одной поверхности на другую. Не забывайте про перчатки — это поможет избежать контакта с химикатами и микробами.

Как поддерживать дверные ручки в хорошем состоянии

Чистка — это только часть процесса. Для долговечности и нормальной работы ручек также стоит следить за состоянием их покрытия. Регулярно осматривайте ручки на наличие повреждений, чтобы предотвратить появление ржавчины или коррозии. Также полезно смазывать петли дверей, что обеспечит плавное открытие и продлит срок службы.

Когда ручки начинают выходить из строя, лучше их заменить. Подбирайте новые, которые легко чистятся и дезинфицируются. Модели из нержавеющей стали — отличный выбор, так как они прочные и не требуют много ухода.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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