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Почему ваша стиральная машина может сломаться? Узнайте секреты долгой службы!

Стиральная машина в опасности: 6 вещей, которые вы не знали о стирке
2:15
Недвижимость

Вы когда-нибудь запускали стиральную машину несколько раз подряд, чтобы быстро справиться с горой белья? На первый взгляд это удобно. Но на деле — прямой путь к преждевременной поломке техники.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Чем опасна беспрерывная стирка?

Даже если у вас современная и "умная" машина, постоянные циклы без пауз — это стресс для неё. Перегреваются ключевые компоненты:

  • Двигатель
  • Нагревательные элементы
  • Электроника

Старые модели особенно уязвимы: от перегрева могут выйти из строя детали, которые уже не подлежат восстановлению. Это ускоряет износ, приводит к сбоям, ошибкам и дорогому ремонту.

Какой перерыв нужен между стирками?

Специалисты сходятся во мнении: оптимальная пауза — 30-60 минут. Этого времени достаточно, чтобы машина остыла и подготовилась к следующей загрузке. Особенно важно выдерживать интервал после коротких или интенсивных программ.

  • Даже если вы привыкли стирать по 4-5 циклов подряд — это не лучший сценарий для бытовой техники.

Промышленные машины, используемые в прачечных, справляются лучше, но и им время от времени нужен отдых.

Как продлить срок службы?

Чтобы техника работала долго и эффективно, соблюдайте несколько простых правил:

  • Делайте паузы между стирками
  • Регулярно запускайте цикл на высокой температуре (60 °C) — это уничтожит бактерии и предотвратит появление неприятного запаха
  • Используйте подходящее количество моющего средства
  • Очищайте шланги и фильтры
  • Проверяйте балансировку барабана
  • Иногда включайте режим самоочистки (если он есть)

Кстати, любимые "эко-программы" не всегда идеальны: при низких температурах и плохой загрузке остаются остатки порошка, которые могут вызывать запах.

Что говорят в обсуждениях?

"Я стираю подряд по 5-6 загрузок, и всё ок".

Да, бывает. Но чаще всего подобный подход вреден, особенно если у вас бюджетная или старая модель. В таком режиме даже качественная техника быстрее сдаст позиции.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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