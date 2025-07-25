Москва удивила: аренда малогабариток подешевела, но есть и неожиданные тенденции

В Москве и Подмосковье снизилась аренда малогабаритных квартир — данные Мир квартир

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неожиданное снижение цен на аренду квартир в Москве и других российских городах: по данным аналитиков портала "Мир квартир", малогабаритные квартиры за полгода стали дешевле.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Какие города показали значительное падение

Москва, а также соседние регионы, попали в список мест с уменьшением цен на аренду малогабаритных квартир. В частности, ставки на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 м² в столице снизились на 1,7%, составив в среднем 52 782 рубля в месяц. В Московской области арендная плата упала на 1,4%, достигнув 32 906 рублей в месяц.

Регионы с максимальным снижением арендных ставок

Самая значительная динамика падения была зафиксирована в таких городах, как Новокузнецк (-15,2%), Тверь (-13,5%), Владивосток (-10%), Улан-Удэ (-8,8%) и Барнаул (-8,7%). В этих городах аренда малогабаритных квартир значительно подешевела за последние полгода.

Что с другими городами

Кроме того, снижение арендных ставок наблюдается и в других российских городах. В Грозном и Кемерово аренда малогабаритных квартир упала на 8,1%, в Мурманске — на 7,6%, в Смоленске — на 7,2%, а в Нижнем Тагиле — на 7,1%. В сумме 37 из 70 исследованных городов показали снижение арендных ставок.

Города с ростом цен на аренду

Но не все города показали снижение. В некоторых регионах цены на аренду малогабаритных квартир наоборот значительно выросли. Самый высокий рост арендных ставок был зафиксирован в Сочи (+25,7%), Курске (+17,8%), Калининграде (+17,3%) и Саратове (+15%). В этих городах аренда значительно подорожала, что также привлекло внимание экспертов.

Средние изменения по России

В целом по России аренда малогабаритных квартир почти не изменилась, снизившись всего на 0,1%. Средняя стоимость аренды таких квартир по стране составляет около 23 000 рублей в месяц.

Итоги: что дальше

Итак, несмотря на снижение цен в ряде городов, рынок аренды малогабаритных квартир в целом продолжает оставаться динамичным и разнообразным. Это свидетельствует о продолжающихся изменениях в арендной политике, которые будут определять будущее рынка жилья.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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