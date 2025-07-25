Пожилые люди могут теперь дарить жилье без больших затрат

Новый закон: скидка 50% на пошлину при дарении недвижимости родственниками с 2025 года

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января 2025 года вступает в силу новый закон, который значительно снижает стоимость нотариального удостоверения договоров дарения недвижимости между близкими родственниками.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больной старик

Если вы планируете передать имущество в дар, теперь можно сэкономить на государственной пошлине. Это важное изменение, которое затронет многие семьи и поможет облегчить финансовую нагрузку в процессе оформления сделок.

Что изменится с января 2025 года

Согласно новому закону, теперь нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости обязательно для всех граждан, независимо от степени родства. Но самое главное — для близких родственников предусмотрена скидка на государственную пошлину в 50%.

Закон касается таких родственников, как:

Супруги.

Родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные).

Дедушки, бабушки и внуки.

Братья и сестры (как полнородные, так и неполнородные).

Как это повлияет на финансовые затраты

Стоимость нотариального удостоверения договора дарения может достигать 25-30 тысяч рублей. Для пенсионеров, а также для тех, кто передает имущество между детьми и внуками, такая сумма иногда становится значительным бременем.

Теперь эта пошлина будет вдвое меньше для близких родственников. Это особенно важно для пожилых людей, которые часто сталкиваются с финансовыми трудностями при оформлении сделок.

Зачем это нужно

Закон был принят в ответ на потребности семей, где дарение недвижимости происходит между членами одной семьи. Законодатели отмечают, что в таких случаях часто возникают проблемы с оплатой нотариальных услуг, что препятствует проведению сделки. Скидка на пошлину призвана поддержать такие семьи, облегчая процесс передачи имущества.

Кроме того, закон предусматривает освобождение родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суды по делам, связанным с ограничением или лишением дееспособности, а также по вопросам распоряжения доходами несовершеннолетних.

Как это поможет семьям

Предоставление скидки на нотариальное удостоверение договоров дарения – это реальная поддержка для тех, кто хочет передать имущество в дар близким, не перегружая семейный бюджет. Это также касается людей старшего возраста, которые часто сталкиваются с трудностями при оформлении таких сделок.

Когда закон вступит в силу

Закон вступает в силу с момента официального опубликования, и уже с 2025 года можно будет воспользоваться скидкой при дарении недвижимости близким родственникам. Это нововведение поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и улучшить доступность нотариальных услуг для граждан.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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