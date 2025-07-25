Как ипотечные программы влияют на доступность жилья в России

Эксперты: снижение ключевой ставки до 10-14% оживит спрос на жильё

4:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цена ипотеки в России в последние годы значительно возросла, что вызвало падение спроса на жилье. Как изменится ситуация, если Центробанк снизит ключевую ставку?

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заполняет договорkatemangostar

Отложенный спрос и проблемы на строительном рынке

Сейчас на рынке недвижимости можно наблюдать отложенный спрос, ведь многие потенциальные покупатели не могут позволить себе жилье из-за дорогих ипотечных ставок. Президент Национального объединения строителей Антон Глушков утверждает:

"Стоимость ипотеки стала непомерной для многих покупателей".

Однако, если ключевая ставка будет снижена до 10-14%, эксперты ожидают оживления спроса на жилье.

Снижение ставок по ипотеке напрямую зависит от политики Центробанка, который с осени 2024 года сохранял ключевую ставку на уровне 21%. Только в июне 2025 года ставка была снижена до 20%. Эта мера вызвала резкое сокращение объемов ипотеки и, соответственно, спад в строительной отрасли. В первом полугодии 2025 года продажи жилья в новостройках упали на 25%.

Финансовая ситуация в строительной отрасли

Региональные строительные компании страдают от отсутствия доступа к крупным банковским кредитам. В результате фиксируются случаи банкротств и предбанкротного состояния. По данным Глушкова, в 2025 году активно сокращаются строительные проекты, что также влияет на спрос на строительные услуги.

Рынок ипотеки: что будет с программами господдержки

Рынок жилья продолжает поддерживаться за счет ипотечных программ с господдержкой. В 2023 году был зафиксирован рост ипотечного портфеля банков, однако рыночные кредиты остаются недоступными для большинства людей.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству Сергея Пахомова, даже нулевая ставка по ипотеке не может компенсировать высокие цены на квадратный метр жилья.

Новая реальность на рынке ипотеки

Снижение ставок Центробанком открывает перспективы для оживления рынка жилья, считают эксперты. Однако это требует не только изменений в денежно-кредитной политике, но и реорганизации самой строительной отрасли. Главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач отметил, что "из кризиса стройка выйдет, скорее, в 2028–2029 годах".

По мнению Пахомова, "снижение ставки хотя бы до 15% и замедление инфляции даст возможность для активизации спроса". Это создаст условия для того, чтобы люди, накопившие средства на счетах, начали инвестировать в недвижимость.

Какие ставки подходят для развития рынка жилья

Для того чтобы рынок жилья начал восстанавливаться, необходима ставка в районе 12-14%. Девелоперы, работающие в различных регионах России, утверждают, что снижение ставки до 12% станет реальной возможностью для оживления строительных проектов.

Например, руководитель департамента недвижимости компании ПСК-6 Виктория Тарасова заявила, что ставка на уровне 12% будет комфортной для развития рынка.

Перспективы для девелоперов и покупателей

Рынок жилья продолжает поддерживаться льготными ипотечными программами. В отдельных регионах действуют специальные предложения для определенных категорий граждан, такие как "Арктическая ипотека" или "Семейная ипотека". Застройщики активно используют акции и программы лояльности, чтобы привлечь покупателей.

Всё же, как отмечают эксперты, ключевым фактором для восстановления рынка жилья остаются ставки. Если они снизятся до 12-13%, можно ожидать значительного роста покупательской активности.

Прогнозы для ключевой ставки

Совет директоров Центробанка на заседании 25 июля может рассмотреть снижение ключевой ставки до 18%. Это вызовет снижение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь позволит стимулировать рынок недвижимости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.