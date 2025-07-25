Портфель жилищного строительства во Владивостоке вырос в три раза за шесть лет

Федеральные застройщики обеспечивают 30% жилищного строительства во Владивостоке

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы в Владивостоке наблюдается стремительный рост жилищного строительства. За шесть лет портфель проектов увеличился более чем в три раза и сейчас составляет 2,4 млн кв. м. Это серьезное достижение для города, особенно учитывая, что большую часть объемов обеспечивают федеральные застройщики.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Роль федеральных застройщиков в увеличении объема жилья

Примерно 30% всего объема жилищного строительства в Владивостоке сейчас обеспечивают федеральные компании, среди которых выделяется "ДОМ.РФ девелопмент".

Эти застройщики сыграли ключевую роль в расширении рынка жилья, что отмечает руководство компании. Александр Баландин, руководитель управления реализации недвижимости компании "ДОМ.РФ девелопмент", подчеркивает, что на начало июля 2025 года объем строительства составил более 2,4 млн кв. м.

Цены на новостройки и падение спроса

За последние годы стоимость жилья на Дальнем Востоке выросла на 55%, что заметно ниже, чем в среднем по стране, где рост составил 79%.

Несмотря на это, продажи новостроек во Владивостоке начали снижаться. В первой половине 2025 года было зафиксировано падение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России же в целом снижение составило 16%.

Причины замедления темпов строительства

Одной из причин падения продаж является сворачивание программ массовой льготной ипотеки и высокие ставки по кредитам, что сдерживает спрос на новые квартиры. Однако, несмотря на эти трудности, программа "Дальневосточная ипотека", инициированная и поддерживаемая ДОМ. РФ, продолжает оставаться важным драйвером рынка недвижимости.

Вклад ДОМ. РФ в развитие рынка жилья

Госкомпания ДОМ. РФ не только участвует в строительстве жилья, но и активно вовлекает в оборот земельные участки. С 2008 года в Приморском крае было привлечено около 1,4 тыс. га земли. Большая часть этих площадей будет передана инвесторам через аукционы для реализации жилищных и других проектов.

Объемы строительства с участием ДОМ. РФ

С 2021 года в Приморском крае было построено около 919 тыс. кв. м жилья с участием ДОМ. РФ. Из этого объема почти половина, 463 тыс. кв. м, была построена на землях, переданных застройщикам через аукционы, а еще 408 тыс. кв. м — с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ. РФ.

Ключевые факты:

Портфель жилищного строительства во Владивостоке увеличился в 3 раза.

30% объема обеспечивают федеральные застройщики.

В 2025 году цены на новостройки выросли на 55%.

Продажи квартир снижаются, но программа "Дальневосточная ипотека" помогает поддерживать рынок.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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