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В 2025 году Донецк получит значительные средства на достройку жилья

Правительство выделит 2,4 млрд рублей на достройку жилья в Донецке до 2027 года
3:25
Недвижимость

Согласно последним данным, на достройку четырёх многоквартирных домов (МКД) в Донецке будет выделено почти 2,4 млрд рублей. Эти средства должны быть направлены до 2027 года, что поможет завершить важные инфраструктурные проекты в регионе.

Донецк стройка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Донецк стройка

Завершение строительства: 2,4 млрд рублей на 4 дома

Министерство строительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщает, что правительство направит значительные средства для завершения недостроенных многоквартирных домов в Донецке. Речь идёт о четырех домах, для которых в сумме будет выделено 2,38 миллиарда рублей. Почти все эти средства — 2,36 млрд рублей — поступят из федерального бюджета.

По данным распоряжения правительства, с финансированием до 2027 года включительно, работы на каждом из объектов будут постепенно завершаться. Наибольшая часть средств будет направлена в 2026 году, когда планируется выделить более 1 миллиарда рублей.

Изменения в распоряжении правительства

Распоряжение, принятое в апреле 2024 года, вносит важные изменения в предыдущий документ, касающийся субсидирования строительства многоквартирных домов. Изначально правительство выделяло более 439 миллионов рублей для завершения одного из домов, однако теперь в программе значится достройка сразу четырех объектов.

Кроме того, в рамках этого документа прописаны сроки и объём работ на каждый год, что позволит систематически и эффективно использовать выделенные средства.

Почему это важно для Донецка

Достройка многоквартирных домов — это не только улучшение жилищных условий для жителей, но и важный шаг в восстановлении инфраструктуры Донецка. Многие из недостроев в регионе находятся в эксплуатации с 2014 года, и завершение их строительства даст шанс на новое развитие городской среды.

Одним из знаковых объектов является дом, который будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2025 года. Этот проект давно ожидаем местными жителями, так как он стал символом надежды на восстановление и развитие региона.

Статистика по недостроям в ДНР

На данный момент в ДНР остаётся более 40 недостроенных многоквартирных домов. В 2025 году власти региона активно занимаются решением проблемы, выделяя бюджетные средства на их завершение. Работы проводятся не только на объектах, оставшихся с 2014 года, но и на более новых недостроях.

Данная инициатива является частью комплексной программы восстановления инфраструктуры и улучшения качества жизни в республике.

Долгосрочная программа восстановления

Программа достройки многоквартирных домов — лишь одна часть широкой стратегии восстановления региона, направленной на улучшение жилищных условий, развитие городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Реализация этого проекта даст мощный импульс экономическому росту и социальной стабильности.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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