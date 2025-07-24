Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подачу газа из России в Армению приостановили до 26 июля из-за ремонта в Грузии
Казачьей бригаде Терек передали 10 новых автомобилей для бойцов на передовой
Миколог Дьяков предупреждает об опасности покупки грибов у уличных продавцов
Проблемы с коленями при спуске по лестнице: что нужно знать
Рецепты натуральных удобрений для помидоров, огурцов и перца в августе
Простые приёмы макияжа, которые сделают ваш образ моложе и свежее
Мошенники нашли новую схему: в столице возбудили первое дело о дропперстве, миллионы рублей ушли злоумышленникам
Турпоток в Абхазию и Белоруссию может сократиться в четыре раза
Удаление наклеек с лобового стекла: эффективные способы с использованием масла, соды и фена

Мошки в доме? 6 удивительных способов прогнать их без химии

6 натуральных методов для уничтожения мух и мошек без использования химии
2:50
Недвижимость

Летний сезон радует теплом и долгими днями, но, к сожалению, и нежеланными гостями. Мухи и мошки могут превращать даже самый уютный уголок в раздражающий "поле боя". Но не стоит спешить с химическими средствами — есть несколько проверенных природных способов, которые помогут вам быстро избавиться от этих насекомых.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Почему стоит выбрать натуральные средства

Натуральные методы гораздо безопаснее для людей, домашних животных и растений. Они не оставляют вредных химикатов в помещении, при этом могут быть не менее эффективными. Так что не спешите бежать в магазин за спреями — лучшие решения могут быть под рукой.

1. Лаванда и мята

Лаванда — это не только прекрасный аромат, но и эффективное средство от мух и мошек. Мята тоже делает чудеса. Поместите несколько мешочков с этими травами в местах, где часто бывают насекомые, и они скоро покинут ваше пространство. Силы запаха достаточно, чтобы создать барьер для мухи и мошки.

2. Уксус и вода

Простой и быстрый способ — использовать уксус. Заполните небольшие мисочки раствором уксуса с водой и оставьте в уголках, где часто появляются насекомые. Мошки и мухи не переносят этот запах, и вскоре покинут помещение.

3. Лимон и гвоздика

Лимон с гвоздикой — старое проверенное средство. Разрежьте лимон пополам и вколите в его поверхность несколько гвоздик. Поместите это средство в комнату, и мухи поддадутся запаху, не желая находиться рядом.

4. Эфирные масла

Эфирные масла, такие как эвкалиптовое, чайного дерева или лимонное, также могут стать мощным оружием в борьбе с мошками и мухами. Просто добавьте несколько капель в диффузор или используйте в аромалампе.

5. Черный перец

Действует быстро и эффективно. Распылите черный перец в местах, где часто летают насекомые. Это средство не только отгоняет мух, но и действует как профилактика.

6. Кофе и вода

Кофейные зерна могут быть не только приятным дополнением к утреннему кофе, но и отличным природным средством от мух. Поставьте чашку с кофейными зернами в том месте, где они вас беспокоят. Запах отпугивает насекомых и делает пространство более комфортным.

Как не навредить себе и окружающим

При использовании натуральных средств важно помнить о правильной дозировке и безопасности. Некоторые из этих методов могут вызывать аллергические реакции, поэтому стоит быть внимательным при их применении в доме, где есть дети или животные.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Заслуженный пилот РФ рассказал о возможной причине катастрофы Ан-24 в Амурской области
Шум и отложения от добычи ископаемых нарушат поведение китов и дельфинов
В Арктике будут использовать микробные биосенсоры для поиска токсинов в морском грунте
Врач предупредил об опасности тренировок без тренера: травмы и хронические боли из-за неправильных нагрузок
Зрители сбежали с концерта Джастина Тимберлейка в Румынии
Бывший депутат Брянской области осужден за мошенничество с выплатами участникам СВО
Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток
Турция и Россия ищут способы финансирования АЭС Аккую после блокировки средств
Рубли правят балом? Как Россия и Белоруссия укрепили финансовый суверенитет
Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Идлибе возросло до шести
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.