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Шкаф над унитазом: как скрыть трубы и создать стильный интерьер в санузле

Шкаф над унитазом: идеальное решение для маленьких санузлов и скрытия коммуникаций
5:40
Недвижимость

В санузле, особенно в небольших помещениях, важен каждый сантиметр. Одним из способов эффективно использовать пространство и скрыть коммуникации является установка шкафа над унитазом. Этот элемент интерьера не только практичен, но и помогает создать аккуратный и стильный вид. Рассмотрим, какие шкафы под инсталляцию лучше всего подходят для маленьких санузлов, и какие материалы и стили можно использовать при их оформлении.

Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный шкаф над унитазом в минималистичном стиле

Стоит ли покупать шкаф под инсталляцию

Первый вопрос при планировании установки шкафа над унитазом — нужно ли это делать. Основная цель такого шкафа — скрыть коммуникационные трубы и системы подогрева, создавая единое пространство в санузле. Встроенные шкафы, которые монтируются на этапе ремонта, выглядят как часть стены, а подвесные можно установить уже после чистовой отделки.

Недостатки шкафов над унитазами

  • Потеря пространства: встроенные шкафы могут визуально уменьшить пространство, особенно в маленьких санузлах. Но с умело подобранным цветом и формой можно избежать этого эффекта.
  • Проблемы с дверцами: со временем дверцы могут провисать из-за постоянного воздействия влаги. Важно выбирать качественные петли, которые будут надежными даже в условиях высокой влажности.
  • Глубина шкафа: глубокий навесной шкаф может быть неудобным, если его края будут задевать голову. Лучше выбрать более узкие конструкции или многоярусные модели.

Плюсы инсталляционных шкафов

  • Скрытие коммуникаций: основное преимущество таких шкафов — возможность скрыть трубы и системы, не нарушая эстетику.
  • Шумоизоляция: например, деревянные шкафы могут снизить уровень шума от канализационных труб до 70%.
  • Многофункциональность: в таких шкафах можно разместить полки, выдвижные ящики и даже оборудовать декоративные элементы, такие как зеркала или растения.
  • Эстетика: современные шкафы выглядят не только функционально, но и стильно, легко вписываясь в любой интерьер.

Шкаф над унитазом в туалете: виды и особенности

В зависимости от размеров санузла и ваших предпочтений, шкаф может быть встроенным или навесным, а также с открытыми полками для дополнительных аксессуаров.

Встроенные шкафы над туалетом

Встроенные шкафы идеально подходят для небольших помещений. Эти конструкции выглядят как продолжение стены и могут скрывать не только трубы, но и другие элементы сантехники, такие как приборы учета воды и фильтры.

Для монтажа таких шкафов часто используют алюминиевые или деревянные профили. Встроенные модели можно установить на этапе монтажа инсталляции, что позволяет гармонично вписать шкаф в общую структуру комнаты.

Навесной шкаф с дверками над унитазом

Этот тип шкафа легко впишется в любой санузел и не требует предварительных подготовительных работ. Навесные шкафы могут быть открытыми или закрытыми, в зависимости от ваших предпочтений.

Стилистика таких шкафов разнообразна: от классических моделей с патинированными фасадами до современных стеклянных дверей и витражей. Такие шкафы идеально подходят для хранения туалетной бумаги, гигиенических средств или декоративных элементов.

Открытые полки и стеллажные системы на опорах

Если нужно добавить место для хранения, открытые полки или стеллажи на опорах — отличное решение. Эти системы позволяют эффективно использовать пространство для хранения ванных принадлежностей, а также создают стильный акцент.

Открытые полки особенно удобны для гостевых санузлов, где важно быстро и удобно доступить необходимые предметы. Кроме того, такие полки легко комбинируются с другими элементами интерьера, такими как зеркала или декоративные аксессуары.

Какой шкаф подходит для инсталляции, и из чего его делать

При выборе шкафа для инсталляции важно учитывать его размер, конструкцию и материал. Например, если пространство ограничено, стоит выбрать компактный шкаф, который эффективно скрывает трубы и не перегружает пространство.

Материалы для шкафа

  • ДСП и МДФ: наиболее бюджетные и легкие материалы для шкафов. Они идеально подходят для стандартных моделей.
  • Дерево: придает интерьеру уют и тепло. Лучше выбирать обработанное дерево, чтобы оно не пострадало от влаги.
  • Металлический профиль: прочные и долговечные конструкции, которые могут выдерживать большие нагрузки.

Типы дверей

  • Распашные: подходят для больших шкафов, где нужно иметь доступ ко всем полкам.
  • Откидные или жалюзийные двери: подходят для узких шкафов и обеспечивают быстрый доступ к необходимым вещам.
  • Без ручек: механизм push-to-open, при котором дверь открывается при легком нажатии, что делает шкаф еще более функциональным и современным.

Шкаф над унитазом — это не только практичное, но и стильное решение для любого санузла. Важно правильно выбрать тип и материал шкафа, а также учесть особенности планировки вашего помещения. Встроенные и навесные модели, а также открытые полки помогут эффективно скрыть коммуникации, создать дополнительное место для хранения и при этом сохранить гармоничный вид ванной комнаты.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра - разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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