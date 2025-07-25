Забытые обои, которые сделают ваш интерьер неотразимым — узнайте секрет

Эксперты объяснили, как выбирать стеклотканевые обои для различных помещений

6:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стеклотканевые обои — это сравнительно новый материал на российском рынке отделки, который давно положительно зарекомендовал себя в странах Европы, особенно при создании скандинавских интерьеров. Этот материал сочетает в себе долговечность, прочность и экологичность, что делает его отличным выбором для различных стилей и типов помещений. Мы расскажем, что нужно знать о стеклообоях, их преимуществах, недостатках, а также поделимся личным опытом применения этого материала.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Текстурированные стеклотканевые обои с узором

Что такое стеклотканевые обои

Стеклотканевые обои (или стекловолоконные) — это отделочный материал, который изготавливается из кварцевого песка, извести, доломита и связующих веществ. Все эти компоненты обрабатываются в печах при температуре около 1000°C, а затем вытягиваются в тонкие нити, которые сплетаются в полотна. Эти полотна могут иметь различную фактуру, плотность и толщину в зависимости от того, какие именно обои производитель выбрал для конкретных условий.

Стеклотканевые обои — это экологически чистый материал, который не выделяет токсичных испарений, а потому идеально подходит для жилых помещений и общественных мест, таких как детские комнаты, медицинские учреждения и кафе.

Технические характеристики

Стеклотканевые обои обладают рядом технических преимуществ:

Прочность : они устойчивы к механическим повреждениям, царапинам и износу, что делает их идеальными для помещений с высокой проходимостью.

: они устойчивы к механическим повреждениям, царапинам и износу, что делает их идеальными для помещений с высокой проходимостью. Антивандальные свойства : стеклообои часто используются для покрытия стен, где возможны повреждения, например, в коридорах, на кухне или в прихожей.

: стеклообои часто используются для покрытия стен, где возможны повреждения, например, в коридорах, на кухне или в прихожей. Влагоустойчивость : после покраски обои становятся влагозащитными, и их можно мыть с мягким моющим средством.

: после покраски обои становятся влагозащитными, и их можно мыть с мягким моющим средством. Экологичность : они не выделяют токсичных веществ, что делает их безопасными для здоровья.

: они не выделяют токсичных веществ, что делает их безопасными для здоровья. Паропроницаемость : материал "дышит", что способствует нормализации микроклимата в помещении.

: материал "дышит", что способствует нормализации микроклимата в помещении. Многократная перекраска: стеклотканевые обои можно перекрашивать до 7-10 раз, что позволяет обновить интерьер без полной замены покрытия.

Разновидности стеклообоев

Существует несколько типов стеклотканевых обоев, которые отличаются по фактуре, плотности и предназначению:

Bautex Profitex : эти обои имеют геометрические узоры, такие как елочка, зигзаг и ромбы. Плотность этих полотен составляет от 110 до 160 г/м².

: эти обои имеют геометрические узоры, такие как елочка, зигзаг и ромбы. Плотность этих полотен составляет от 110 до 160 г/м². BauTex Luxury : жаккардовые обои с плотностью 280 г/м², имитирующие ткань. Они скрывают неровности стен и легко снимаются при необходимости.

: жаккардовые обои с плотностью 280 г/м², имитирующие ткань. Они скрывают неровности стен и легко снимаются при необходимости. Wellton Decor : эти обои имеют интересные этнические узоры и необычные паттерны, такие как крокодиловая кожа. Они отлично подходят для создания акцентных зон в интерьере.

: эти обои имеют интересные этнические узоры и необычные паттерны, такие как крокодиловая кожа. Они отлично подходят для создания акцентных зон в интерьере. Wellton Optima: классическая коллекция стеклообоев с проверенными узорами, такими как зигзаг, шахматы и ромб.

Кроме того, существуют стеклообои для потолка, которые имеют ровную поверхность и отличаются от обычных стеклотканевых обоев меньшей плотностью.

Как выбрать стеклообои

При выборе стеклотканевых обоев важно учитывать несколько факторов:

Плотность : чем выше плотность материала, тем прочнее и долговечнее обои. Например, для помещений с высокой проходимостью лучше выбрать обои плотностью 110-150 г/м², а для менее загруженных — 75-100 г/м².

: чем выше плотность материала, тем прочнее и долговечнее обои. Например, для помещений с высокой проходимостью лучше выбрать обои плотностью 110-150 г/м², а для менее загруженных — 75-100 г/м². Состав : в идеале стеклообои должны состоять из 70% стекловолокна и 30% связующего материала.

: в идеале стеклообои должны состоять из 70% стекловолокна и 30% связующего материала. Фактура : стеклообои бывают гладкими, с рельефом или даже жаккардовыми. Выбор зависит от желаемого дизайна помещения.

: стеклообои бывают гладкими, с рельефом или даже жаккардовыми. Выбор зависит от желаемого дизайна помещения. Качество плетения: на полотне не должно быть дефектов, которые будут видны после окрашивания.

Одна из особенностей стеклотканевых обоев — это их колкость при монтаже. Во время работы обои могут осыпаться, оставляя мелкие стекловолокнистые нити, которые могут попасть в дыхательные пути и на кожу. Это неприятно, но не опасно. После поклейки и окрашивания эти нити исчезают, и поверхность становится ровной и стойкой к повреждениям.

Для защиты от возможных повреждений рекомендуется работать в перчатках и маске. А для успешной покраски — использовать специальный клей для стекловолоконных обоев.

Монтаж стеклообоев: этапы

Монтаж стеклотканевых обоев включает несколько этапов:

Подготовка стен : стены должны быть гладкими, зашпаклеванными и высушенными. На подготовленную поверхность наносится грунтовка.

: стены должны быть гладкими, зашпаклеванными и высушенными. На подготовленную поверхность наносится грунтовка. Резка обоев : стеклообои режутся канцелярским ножом на ровной поверхности.

: стеклообои режутся канцелярским ножом на ровной поверхности. Нанесение клея : клей наносится только на стены, а не на обои.

: клей наносится только на стены, а не на обои. Приклеивание : полотно прижимается к стене, убираются пузырьки воздуха и излишки клея.

: полотно прижимается к стене, убираются пузырьки воздуха и излишки клея. Покраска: после того как обои полностью высохнут, можно приступать к покраске в два-три слоя, чтобы обеспечить стойкость и долговечность покрытия.

Окраска и колеровка

Для покраски стеклообоев используются акриловые краски, которые придают им матовую поверхность. В ванных и кухнях предпочтительнее использовать латексные краски, устойчивые к влаге. Для колеровки краски можно использовать специальные пасты для получения нужного оттенка.

Стеклотканевые обои — это отличное решение для тех, кто ищет долговечное, экологичное и стильное покрытие для стен. Благодаря своей прочности, влагостойкости и способности многократно перекрашиваться, они подходят для самых различных помещений, включая кухни, ванные комнаты и прихожие. Несмотря на некоторые нюансы при монтаже, стеклообои обеспечат вашему интерьеру не только красивый внешний вид, но и долговечность, защищая стены от повреждений и загрязнений. Выбирайте качественные материалы и наслаждайтесь эффектом, который стеклотканевые обои привнесут в ваш дом на многие годы.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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