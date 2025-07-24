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Подумайте дважды, прежде чем снова запустить стирку: что стоит за перегрузкой вашей стиральной машины

Правильный уход за стиральной машиной: сколько отдыхать между стирками
2:35
Недвижимость

Когда стиральная машина работает без перерыва, она может прослужить гораздо меньше. Это часто происходит в выходные или после отпуска, когда белья собирается слишком много. Хотя кажется, что стирка без остановки — это эффективный способ решить проблему, на самом деле длительная нагрузка может привести к повреждениям техники, особенно если она старая.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Многие современные стиральные машины имеют встроенные защитные механизмы, но даже с ними постоянная работа увеличивает нагрузку на двигатель, электронику и другие важные компоненты. Повторные циклы стирки приводят к перегреву, что ускоряет износ, а в старых моделях такие перегрузки могут стать причиной серьезных поломок.

Почему стоит делать перерыв в работе стиральной машины

Для эффективной работы устройства важно давать ему отдых. Эксперты рекомендуют делать перерыв между стирками не менее 30-60 минут. Особенно это важно после интенсивных циклов, которые сильно нагружают машину. Такой перерыв позволяет остыть мотору и другим важным частям. Хотя современные машины могут стирать несколько раз подряд, постоянная нагрузка без перерывов — не лучший вариант.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

Для того чтобы ваша стиральная машина служила долго, стоит использовать встроенные интеллектуальные функции, такие как датчики, регулирующие количество воды и энергии в зависимости от загрузки. Это позволяет машине работать более эффективно и экономно. Однако важно помнить, что эко-программы, хотя и экономят ресурсы, не всегда обеспечивают хорошее качество стирки, так как часто используют более низкие температуры и долгие циклы. Чтобы избежать неприятных запахов и остатков моющего средства, рекомендуется раз в несколько стирок включать программу с высокой температурой, например, на 60 °C. Это поможет не только очистить белье, но и само устройство.

Практические советы

В интернете можно встретить мнение, что многие стирают 5-6 раз в день без проблем, но это скорее исключение. Чем старее и дешевле модель, тем выше риск поломки при таком интенсивном использовании. В долгосрочной перспективе полезно давать машине отдых, следить за правильным заполнением барабана и не перегружать его. Использование правильного количества моющего средства также поможет сохранить технику в хорошем состоянии.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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