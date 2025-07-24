Прощай, утренний хаос! Новый тренд, который очищает дом за ночь

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Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
1:40
Недвижимость

Есть ли способ навести порядок в доме, не тратя часы на уборку? Ответ, возможно, уже существует — это метод "заключительной смены". Интерес к этой технике начал набирать популярность в социальных сетях, особенно на TikTok, и сейчас она становится все более востребованной среди тех, кто ищет простое и эффективное решение для поддержания чистоты.

Интерьер квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер квартиры

Но что такое "заключительная смена"

Вдохновленная принципом работы в гостиницах и магазинах, эта идея включает в себя уборку вечером, чтобы утром ваш дом встречал вас без беспорядка. Звучит знакомо? Это как финальный штрих, который помогает начать новый день с ощущением чистоты и порядка.

"Заключительная смена" в домашнем контексте включает в себя самые простые задачи, которые можно выполнить за 10-15 минут перед сном: вымыть посуду, протереть столешницу, расставить обувь и приготовить одежду на утро. Идея заключается в том, чтобы вечером привести дом в порядок, и утром не тратить время на уборку.

Эстер Ван Хиен из Tidylicious утверждает, что вместо того чтобы оставлять уборку на утро, лучше всего делать это небольшими шагами каждый день. В вечернее время уделить 10-15 минут на порядок — и утро станет намного легче.

Техника этой вечерней уборки идеально подходит для тех, кто хочет избежать стрессов и некомфортных утренних часов. Как показывает практика, постоянные усилия по поддержанию порядка не только упрощают повседневную жизнь, но и помогают освободить больше времени для отдыха.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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