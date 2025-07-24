Шумный сосед или нарушение закона: что делать, если тишина в квартире — это роскошь

Жители Тюмени жалуются на шум от лифтов и кафе: как будут решать проблему

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шум — это не только раздражение, но и реальная угроза для здоровья, особенно в многоквартирных домах. В Тюмени проблема шума стоит на повестке дня. Каждый день десятки жителей сталкиваются с воздействием неприятных звуков — от гудящих лифтов и насосов до шумных соседей и ресторанов под окнами. Но когда шум становится нарушением закона, а когда это просто часть городской жизни? Разбираемся, какие звуки действительно могут нарушить ваши права и как с этим бороться.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как справляться с критикой

Шум — невидимый враг

Жители Тюмени всё чаще жалуются на постоянный шум в своих квартирах. По статистике, около 15% всех жалоб в Роспотребнадзор связаны с шумом, будь то громкие соседи или неисправные инженерные системы. Шум в лифтовых шахтах или насосных установках, вибрации от подвалов и, конечно, кафе, расположенные на первых этажах жилых домов — это частые источники недовольства. Эти звуки становятся фоновыми, низкочастотными и почти не прекращаются, что делает их особенно изматывающими.

Немалое беспокойство вызывает отсутствие звукоизоляции в зданиях, через которые легко проходят разговоры, музыка и другие шумы, создавая ощущение, что весь шум города — прямо у вас дома. Особенно это заметно в местах с интенсивным движением, где заведения начинают работать с утра и не затыкаются даже ночью.

Ремонт как катастрофа

Невыносимый шум ремонта — ещё одна беда. В новых домах, где ремонты начинаются в одно время, этот процесс может затянуться на месяцы. Для тех, кто работает из дома, это превращается в настоящее испытание.

Шумовые нарушения и закон

Когда шум становится нарушением закона? Согласно региональному закону № 182 от 27 октября 2014 года, в Тюменской области существует чёткое правило: шуметь нельзя с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Также введён "тихий час" с 13:00 до 15:00 по будням. Это правило важно не только для семей с детьми, но и для пожилых людей, которые особенно чувствительны к шуму.

Если шум происходит в дневное время, его уровень не должен превышать 55 децибел. Например, обычный разговор — это около 60 децибел, а лай собаки может достигать 80 децибел. Когда шум превышает эти нормы, следует обратиться в соответствующие органы.

Что делать, если шум не прекращается

Юрист Анна Черемухина советует в случае ночного или чрезмерно громкого шума сначала вызвать полицию. Также можно обратиться в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию для дальнейших действий. Важно помнить, что в некоторых случаях потребуется независимая экспертиза с замерами децибел для решения вопроса в суде, сообщает nashgorod.ru.

Уточнения

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.



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