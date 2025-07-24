Погружаемся в мир идеальной прихожей: от освещения до ковров – где вы ошиблись?

5 изменений, которые помогут создать идеальную прихожую

Прихожая — первое, что видят ваши гости, и именно она оставляет первое впечатление о вашем доме. Однако часто это пространство остается без должного внимания. Захламленная одеждой и обувью, тускло оформленная прихожая может создать неправильное впечатление.

Фото: https://www.freepik.com Прихожая в квартире

К счастью, легко исправить эти недостатки с помощью нескольких изменений. Например, заменить коврик на качественный или добавить небольшие столик и зеркало. Мы попросили дизайнеров интерьеров поделиться своими рекомендациями о том, как избежать распространенных ошибок при оформлении прихожей и сделать ее более уютной и гармоничной.

Освещение — не перегружайте потолок

Одной из самых распространенных ошибок является чрезмерное использование встроенного освещения. Это может сделать прихожую плоской и скучной. Лора Марион, архитектор и дизайнер интерьеров, советует заменить стандартные светильники на скрытые источники света, которые создают атмосферу без перегрузки.

Для более роскошного эффекта Дебора Шафье, дизайнер из Iguana Architects, рекомендует использовать материалы, такие как муранское стекло или мрамор. Освещение — это отличное место для экспериментов с материалами, которые привнесут стиль в ваш интерьер.

Коврик — не забудьте про пол

Еще одна частая ошибка — это отсутствие коврика. Без него прихожая может казаться холодной и незавершенной. Марион вспоминает, как ее прихожая, выложенная плиткой, выглядела пустой, пока она не добавила коврик. "Как только я положила коврик, все изменилось. Это стало настоящей комнатой".

Шафьер напоминает, что важно подобрать коврик подходящего размера, чтобы он не перегружал пространство, но при этом создавал уют. Выбирайте коврики с низким ворсом, которые легко чистятся.

Беспорядок и неправильное хранение

Отсутствие правильного хранения вещей — еще одна ошибка. Беспорядок в прихожей часто возникает из-за нехватки места для хранения зонтов, сумок или поводков.

"Подумайте не только о пальто и обуви. Для зонтов и сумок лучше использовать закрытые системы хранения", — советует Шафьер.

Открытые крючки могут выглядеть красиво, но их не стоит перегружать. На каждом крючке должно быть не больше двух предметов, чтобы избежать визуального беспорядка.

Украсьте стены

Многие забывают о стенах, что делает прихожую скучной. Марион советует добавить арт-объекты, которые помогут оживить пространство. "Большое произведение искусства или несколько маленьких, размещенных рядом, помогут выделить пространство и сделать его более гостеприимным", — говорит она.

Выбирайте картины или фотографии, которые занимают всю стену от пола до потолка, чтобы добавить интерес и создать выразительный акцент в прихожей.

Обеспечьте комфорт для гостей

Не забывайте об элементах, которые сделают гостей более комфортными. Скамья или несколько крючков для одежды — важные элементы, которые помогут предотвратить беспорядок и обеспечат удобство.

Для небольших пространств идеально подойдут компактные пуфики, которые можно разместить возле стен. А если в прихожей есть свободное место, то vintage-скамья будет отличным вариантом, предоставляя как место для сиденья, так и для хранения.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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