Кухни исчезают, а вместе с ними исчезает что-то большее: чем нам грозит будущее без приготовления пищи дома

К 2050 году кухни могут исчезнуть: как это изменит нашу повседневную жизнь

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Недавно Хуан Ройг, президент сети супермаркетов Mercadona, выдвинул потрясающее заявление: к 2050 году кухни в домах могут исчезнуть. В своей компании, которая насчитывает 1600 магазинов в Испании и 63 в Португалии, он заметил растущий спрос на готовую еду. Это вызвало тревогу у многих, ведь если это сбудется, культура приготовления пищи может значительно измениться.

Фото: commons.wikimedia.org by Martina10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квартира

Готовая еда заменяет традицию

Ройг опирается на свой опыт в Mercadona, где готовая еда занимает все больше пространства на полках. В магазинах продается все больше продуктов, которые не требуют готовки. Эта тенденция становится все более популярной среди потребителей, но что будет, если мы полностью откажемся от традиционной кухни?

Кулинарное наследие в опасности

Микель Лопес Итурриага, журналист и автор книги "Cocina de aquí para gente de hoy", считает, что отказ от домашней кухни может стать катастрофой для общества. В своем интервью в подкасте Sabor A Queer, он подчеркнул, что кухня — это не только про еду. Это часть нашей культуры, нашего наследия. Процесс готовки дома — это возможность решать, что и как ты ешь, а не просто покупать готовые блюда.

Итурриага отмечает, что сегодня нам пытаются продать концепцию "свободы" через готовую еду, однако это лишь иллюзия. Мы теряем способность самостоятельно выбирать продукты и управлять процессом их приготовления.

Готовка как часть свободы выбора

Он уверен, что сохранение традиционной кухни важно для нашей свободы.

"Если мы теряем возможность готовить дома, мы теряем возможность решать, что мы едим", — говорит Итурриага. "Это не просто вопрос вкуса, но и вопрос личной свободы и культурного наследия".

Будет ли кухня как искусство утеряна навсегда

Микель Лопес Итурриага также утверждает, что в нынешнем контексте, когда готовая еда все более популярна, домашняя кухня оказывается под угрозой. Продукты становятся всё более доступными, и многие люди предпочитают облегчить себе жизнь покупкой готовых блюд. Но при этом теряется связь с важными кулинарными традициями.

Для него и других сторонников домашнего приготовления пищи вопрос не в удобстве, а в сохранении своего кулинарного наследия. Это важный аспект, который может быть утерян, если общество полностью примет концепцию готовых блюд.

Не все потеряно, но стоит задуматься

Вместо того чтобы сдаваться трендам, стоит задуматься о будущем домашнего приготовления пищи. Нужно ли нам перестать готовить на своих кухнях? Или это всего лишь способ избавиться от ответственности и контроля за тем, что мы едим?

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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