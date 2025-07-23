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Удивительные способы использования яйцерезки на кухне: больше, чем просто яйца

5 способов применения яйцерезки в приготовлении пищи
1:36
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что яйцерезка может стать не только инструментом для нарезки яиц? Этот простой прибор скрывает в себе массу возможностей, которые могут значительно упростить приготовление пищи. Многие используют яйцерезку лишь для того, чтобы нарезать яйца, но оказывается, она может стать незаменимым помощником на кухне, если использовать ее немного по-другому.

Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тарелка с разнообразными нарезанными фруктами и шоколадом на синем столе

Нарезаем клубнику и грибы

Так, с помощью яйцерезки можно легко нарезать клубнику. Положите ягоды в углубление для яиц и просто нарежьте их аккуратными ломтиками. Получившиеся кусочки идеально подойдут для фруктового салата или как лакомство в летний день. Эта же техника прекрасно работает с грибами — идеальный способ быстро нарезать их для соусов или консервирования.

Пицца с оливками без усилий

Еще одно удивительное применение для яйцерезки — нарезка оливок. Никаких сложностей, только аккуратные, ровные ломтики, которые так хорошо смотрятся на пицце. Для любителей такой закуски яйцерезка станет незаменимым инструментом на кухне.

Экономия времени и усилий

Одним из главных преимуществ использования яйцерезки является скорость и аккуратность нарезки. Вы сможете подготовить все необходимые ингредиенты быстро и без лишней грязной посуды. Нарезая овощи, фрукты или даже мягкую колбасу, вы сэкономите время и силы, а ваши блюда будут выглядеть красиво и аппетитно.

Уточнения

Яйцерезка — кухонная утварь для нарезки яиц вкрутую на ломтики для сэндвичей, салатов, холодных блюд.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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